PRODAO ZEMLJU I NESTAO BEZ TRAGA! Misteriozni nestanak čoveka u Kuli

RITNER Čongor (46) iz Kule nestao je pre više od mesec dana, 21. septembra, nakon što je u jutarnjim časovima napustio porodičnu kuću, ne ostavivši nikakvu poruku. Njegov nestanak prijavljen je policiji, a porodica i prijatelji su u velikoj neizvesnosti.

Foto: Nestali Srbija

Prodata zemlja i sumnja na prelazak granice

Prema informacijama do kojih je došao Blic, nestali Čongor je neposredno pre nestanka prodao deo svoje zemlje. Dodatnu misteriju stvara činjenica da, iako nije poneo lična dokumenta Republike Srbije, postoji mogućnost da je sa sobom imao mađarski pasoš.

Ipak, zvanični podaci granične policije ne registruju njegov izlazak iz države na regularnim prelazima, što otvara mogućnost da je granicu prešao ilegalno ili da se i dalje nalazi na teritoriji Srbije.

Apel javnosti za pomoć

Porodica navodi da je Ritner sa majkom imao dobre odnose i da ništa nije ukazivalo na to da planira da ode bez najave.

Ritner Čongor je visok 180 cm i težak oko 130 kg. Porodica i nadležne službe apeluju na sve građane koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili trenutnom boravištu da se hitno jave najbližoj policijskoj stanici.

(Telegraf)