KIŠA, PA RAZVEDRAVANJE: Vremenska prognoza za utorak, 28. oktobar

U SRBIJI se danas očekuje kiša ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, dok se na visokim planinama predviđa sneg, a tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Krajem dana duvaće severozapadni vetar u slabljenju i skretanju na južni, a temperature će se kretati od četiri do 17 stepeni.

U Beogradu se tokom jutra očekuje razvedravanje, tako da će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu od oko 15 stepeni.

