KIŠA, PA RAZVEDRAVANJE: Vremenska prognoza za utorak, 28. oktobar

28. 10. 2025. u 07:32

U SRBIJI se danas očekuje kiša ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, dok se na visokim planinama predviđa sneg, a tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

КИША, ПА РАЗВЕДРАВАЊЕ: Временска прогноза за уторак, 28. октобар

Krajem dana duvaće severozapadni vetar u slabljenju i skretanju na južni, a temperature će se kretati od četiri do 17 stepeni.

U Beogradu se tokom jutra očekuje razvedravanje, tako da će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu od oko 15 stepeni.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma: Bio je veliki u svojoj tišini i jednostavnosti
VAŽNO je zapamtiti njegovu posvećenost, rad i pokušaj da doprinese boljitku svoje zemlje. Oni koji su ga najbolje poznavali znaju da je njegov najveći uspeh bio u porodici. Bio je stub na koji su se oslanjali i glas razuma u teškim vremenima. Dragi naš Jugoslave, teško je pronaći reči koje bi opisale sve ono što osećamo danas. Otišao si, ali si ostavio iza sebe trag koji se ne briše. Za svog sina Baneta i ćerku Biljanu bio si mnogo više od oca - bio si njihov stub, njihova sigurna luka i izvor neumorne podrške. I danas kada te nema shvataju još više koliko si bio velik u svojoj tišini i jednostavnosti.

27. 10. 2025. u 15:43

