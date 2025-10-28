KIŠA, PA RAZVEDRAVANJE: Vremenska prognoza za utorak, 28. oktobar
U SRBIJI se danas očekuje kiša ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, dok se na visokim planinama predviđa sneg, a tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Krajem dana duvaće severozapadni vetar u slabljenju i skretanju na južni, a temperature će se kretati od četiri do 17 stepeni.
U Beogradu se tokom jutra očekuje razvedravanje, tako da će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu od oko 15 stepeni.
