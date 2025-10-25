ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Treslo se u ovom gradu

REPUBLIČKI seizmološki zavod Srbije automatski je registrovao zemljotres na teritoriji Majdanpeka.

Foto: Jutjub printskrin/ 1 Stop Youtube/Logo

Potres je registrovan u 09:02 časova, a epicentar je zabeležen na 10 kilometara od Majdanpeka.

Jačina zemljotresa iznosi 1,7 stepeni po Rihteru, navode iz Republičkog seizmološkog zavoda.

Podsetimo, juče u popodnevnim satima zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Kosovsku Mitrovicu.

