ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Treslo se u ovom gradu

В.Н.

25. 10. 2025. u 11:59

REPUBLIČKI seizmološki zavod Srbije automatski je registrovao zemljotres na teritoriji Majdanpeka.

Foto: Jutjub printskrin/ 1 Stop Youtube/Logo

Potres je registrovan u 09:02 časova, a epicentar je zabeležen na 10 kilometara od Majdanpeka.

Jačina zemljotresa iznosi 1,7 stepeni po Rihteru, navode iz Republičkog seizmološkog zavoda.

Podsetimo, juče u popodnevnim satima zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Kosovsku Mitrovicu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

