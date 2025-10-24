IMAMO NOVOG HEINEKEN® PLAYER 0.0 ŠAMPIONA SRBIJE

Predrag Kizić je najodgovorniji vozač koji će upoznati Maksa Verstapena na globalnom finalu u Madridu.

Foto Promo

Uzbudljivim finalom na NAVAK (Nacionalna vozačka akademija) stazi završena je ovogodišnja sezona takmičenja Heineken® Player 0.0, koja je okupila hiljade ljubitelja gejminga i Formule 1. Nakon višenedeljnih onlajn kvalifikacija u virtuelnom nadmetanju, 32 najuspešnija igrača susrela su se u velikom finalu i borila za priliku da upoznaju četvorostrukog i aktuelnog šampiona Formule 1 – Maxa Verstappena.

Kao odgovoran brend piva, Heineken® dosledno promoviše poruku da alkohol i vožnja ne idu zajedno. To je potvrdio i Predrag Kizić, ovogodišnji šampion lokalnog takmičenja, koji je pokazao da se odgovornost i takmičarski duh mogu savršeno spojiti. On će se u Madridu pridružiti pobednicima iz celog sveta, odmeriti vozačke veštine, ali se i družiti sa čuvenim „Letećim Holanđaninom“.

Drugo mesto zauzeo je Marko Pešut, kome je pripao vaučer za kupovinu gejming opreme u vrednosti od 1.000 evra, dok je treće mesto osvojio Nikola Jordanoski, i time postao vlasnik Sony PlayStation 5 konzole.

Finale je donelo mnogo uzbuđenja, ali i još jednom podsetilo da je prava pobeda u pametnom izboru i odgovornošću za volanom. Direktor marketinga kompanije Heineken® Srbija Darko Milovanović istakao je da Heineken® svaku inicijativu vidi kao priliku da inspiriše i poveže ljude.

„Za Heineken® svaka kampanja je prilika da pošaljemo poruku koja inspiriše, povezuje ljude i stvara nezaboravna, osvežavajuća iskustva. Veoma smo ponosni na kampanju Player 0.0, kojom podsećamo da istinska zabava dolazi onda kada uživanje i odgovornost idu ruku pod ruku. Heineken® 0.0 je pravi saveznik svih vozača, koji im pruža priliku da uživaju u prepoznatljivom ukusu Heineken® piva, ali bez alkohola”.

Heineken® nastavlja svoju misiju podizanja svesti o odgovornoj konzumaciji i bezbednoj vožnji, a kampanja „Player 0.0“ posebno doprinosi prenošenju te poruke među mlađom generacijom vozača i tehnološki orijentisanom publikom, kroz format koji spaja takmičarski duh, zabavu i društvenu odgovornost.



