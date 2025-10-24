IMAMO NOVOG HEINEKEN® PLAYER 0.0 ŠAMPIONA SRBIJE
Predrag Kizić je najodgovorniji vozač koji će upoznati Maksa Verstapena na globalnom finalu u Madridu.
Uzbudljivim finalom na NAVAK (Nacionalna vozačka akademija) stazi završena je ovogodišnja sezona takmičenja Heineken® Player 0.0, koja je okupila hiljade ljubitelja gejminga i Formule 1. Nakon višenedeljnih onlajn kvalifikacija u virtuelnom nadmetanju, 32 najuspešnija igrača susrela su se u velikom finalu i borila za priliku da upoznaju četvorostrukog i aktuelnog šampiona Formule 1 – Maxa Verstappena.
Kao odgovoran brend piva, Heineken® dosledno promoviše poruku da alkohol i vožnja ne idu zajedno. To je potvrdio i Predrag Kizić, ovogodišnji šampion lokalnog takmičenja, koji je pokazao da se odgovornost i takmičarski duh mogu savršeno spojiti. On će se u Madridu pridružiti pobednicima iz celog sveta, odmeriti vozačke veštine, ali se i družiti sa čuvenim „Letećim Holanđaninom“.
Drugo mesto zauzeo je Marko Pešut, kome je pripao vaučer za kupovinu gejming opreme u vrednosti od 1.000 evra, dok je treće mesto osvojio Nikola Jordanoski, i time postao vlasnik Sony PlayStation 5 konzole.
Finale je donelo mnogo uzbuđenja, ali i još jednom podsetilo da je prava pobeda u pametnom izboru i odgovornošću za volanom. Direktor marketinga kompanije Heineken® Srbija Darko Milovanović istakao je da Heineken® svaku inicijativu vidi kao priliku da inspiriše i poveže ljude.
„Za Heineken® svaka kampanja je prilika da pošaljemo poruku koja inspiriše, povezuje ljude i stvara nezaboravna, osvežavajuća iskustva. Veoma smo ponosni na kampanju Player 0.0, kojom podsećamo da istinska zabava dolazi onda kada uživanje i odgovornost idu ruku pod ruku. Heineken® 0.0 je pravi saveznik svih vozača, koji im pruža priliku da uživaju u prepoznatljivom ukusu Heineken® piva, ali bez alkohola”.
Heineken® nastavlja svoju misiju podizanja svesti o odgovornoj konzumaciji i bezbednoj vožnji, a kampanja „Player 0.0“ posebno doprinosi prenošenju te poruke među mlađom generacijom vozača i tehnološki orijentisanom publikom, kroz format koji spaja takmičarski duh, zabavu i društvenu odgovornost.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)