RUDNIK I PRIRODA MOGU ZAJEDNO: "Zeleno rudarstvo" je ekološki održivo i ima minimalan negativan uticaj na prirodu

RUDARSKA praksa u kojoj se mineralni resursi koriste uz istovremeno očuvanje i razvoj životne sredine, ekosisistema i lokalne zajednice poznata je kao koncept "zelenog rudnika".

Foto: Serbija Ziđin Majning

Upravo takav metod promoviše kompanija "Serbia Ziđin majning" primenjujući savremene tehnologije u rudarstvu. Cilj je postizanje održivog razvoja kroz naučno zasnovane, niskozagađujuće metode rudarenja koje izazivaju minimalne i kontrolisane poremećaje u rudarskom području i njegovoj okolini.

100 miliona dolara uloženo je za očuvanje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta

Do sada je kompanija uložila više od 100 miliona dolara u mere za zaštitu životne sredine. To, između ostalog, uključuje sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, suzbijanje emisija prašine, sprečavanje zagađenja zemljišta, zaštitu biodevirziteta, obnavljanje i ozelenjavanje okoline.

Kompanija je investirala u izgradnju sistema za prečišćavanje vode korišćenjem membranske tehnologije, koji kada dstigne pun operativni kapacitet omogućava da se industrijska voda 100% reciklira.

Osim toga, izgrađeno je pet sistema za preradu sanitarnih otpadnih voda. Prečišćena voda se koristi ponovo u proizvodnji, kao i za navodnjavanje ekoloških voćnjaka i rasadnika.

Nema štetnih gasova Redovna merenja potvrđuju da "Serbia Ziđin majning" nema emisije štetnih gasova. Kako bi se sprečilo rasipanje prašine, uvedeno je ograničenje brzine za vozila u proizvodnim zonama. Svakodnevno se koriste cisterne i mašine za pranje i prskanje puteva - na površini i pod zemljom. Izgrađene su platforme za pranje kamiona na više lokacija. Uvedene su standardizovane procedure za vozače za pranje vozila kako bi se sprečilo iznošenje rudne prašine i zagađenje puteva. Topovi za suzbijanje prašine ugađeni su u pogonu za drobljenje rude, skladištu rude itd. Takođe su kupljena dva PM10 monitora za redovno praćenje kvaliteta vazduha u proizvodnom području.

Kompanija je izgradila skladište za rudarski otpad i odvojena skladišta za opasan i hemijski otpad, opremljene ventilacijom, protivpožarnim detektorom i sistemima protiv curenja, u skladu sa najvišim standardima. HDPE membrane se koriste u odlagalištima jalovine, sumpornih koncentrata i kiselih otpadnih stena kako bi se sprečilo zagađenje zemljišta i podzemnih voda.

"Serbia Ziđin majning" strogo poštuje Zakon o upravljanju otpadom - sav otpad se razvrstava, obeležava i pakuje prema fizičko-hemijskim osobinama, a za transport i zbrinjavanje angažuju se ovlašćene firme. Kompanija, takođe, reciklira otpadno gvožđe i čelik, kablove, gume, drvene ploče i plastične boce, čime doprinosi racionalnom korišćenju resursa.

U junu 2023, "Serbia Ziđin majning" uspešno je završio istraživanja biodiverziteta u okolini rudnika, obuhvatajući sva četiri godišnja doba. Planirano je da se monitoring biodiverziteta sprovodi svake tri godine.

Pošumljavanje Ozelenjeno je ukupno 1,08 miliona kvadratnih metara površine, a posađeno je više od 40.000 stabala, žbunova i cvetnica, do prve polovine 2025. godine. U skladu sa planom za gornju zonu, pošumljeno je oko 17 hektara i posađeno više od 60.000 sadnica hrasta i javora.

Kompanija je osnovala Tim za ozelenjavanje pre dve godine, koji svakodnevno održava zelene površine. Uređene su padine, novi administrativni objekat, centralna dispečerska zgrada, kao i voćnjak, fudbalsko igralište i nekoliko paviljona u kineskom stilu. Zasađene su ruže i suncokreti, stvarajući pejzaž u kojem se priroda i industrija prožimaju.

Prototip zelenog rudnika u šumskom, parkovskom i baštenskom stilu već je dobio svoj oblik. Zahvaljujući pažljivom održavanju, park danas privlači brojne ptice i vodozemce. Sprovođenjem visokih ekoloških standarda, kompanija teži stvaranju prvoklasnog radnog i životnog okruženja za zaposlene, jačajući njihovo zadovoljstvo i osećaj pripadnosti.