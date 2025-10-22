SKANDAL! TURSKA I PRIŠTINA PONOVO ZVECKAJU ORUŽJEM: Posle dronova prave i fabriku municije
TURSKA državna kompanija za proizvodnju odbrambene opreme MKE potpisala je sporazum o izgradnji fabrike za proizvodnju municije na Kosovu i Metohiji, objavio je „Dejli sabah“, navodeći da će proizvodni kapacitet fabrike biti 20 miliona metaka godišnje.
Predviđeno je da fabrika bude završena 2026. godine.
Kako je navedeno, turska kompanija će prema sporazumu Prištini obezbediti mašine za proizvodnju čaura i metaka, linije za punjenje i montažu, kao i laboratorije i opremu za testiranje.
Turska firma će izgraditi i zgrade u kojima će se odvijati proizvodnja.
Priština je 8. oktobra saopštila da je preuzela hiljade turskih dronova kamikaza „Skajdager“, a ranije je nabavila turske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od tzv. kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.
sputnikportal.rs
