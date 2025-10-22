Društvo

SKANDAL! TURSKA I PRIŠTINA PONOVO ZVECKAJU ORUŽJEM: Posle dronova prave i fabriku municije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 22:00

TURSKA državna kompanija za proizvodnju odbrambene opreme MKE potpisala je sporazum o izgradnji fabrike za proizvodnju municije na Kosovu i Metohiji, objavio je „Dejli sabah“, navodeći da će proizvodni kapacitet fabrike biti 20 miliona metaka godišnje.

Uspeh naše namenske industrije mnogima trn u oku, Foto N. Fifić

Predviđeno je da fabrika bude završena 2026. godine.

Kako je navedeno, turska kompanija će prema sporazumu Prištini obezbediti mašine za proizvodnju čaura i metaka, linije za punjenje i montažu, kao i laboratorije i opremu za testiranje.

Turska firma će izgraditi i zgrade u kojima će se odvijati proizvodnja.

Priština je 8. oktobra saopštila da je preuzela hiljade turskih dronova kamikaza „Skajdager“, a ranije je nabavila turske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od tzv. kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

sputnikportal.rs

