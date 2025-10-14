Društvo

OBELEŽENA SLAVA U PEĆKOJ PATRIJARŠIJI: Hor Stefana Dečanskog pobrao simpatije svih prisutnih (FOTO/VIDEO)

Д. Зечевић

14. 10. 2025. u 16:34

UZ VELIKI broj pristunih ljudi obeležena je slava u Pećkoj Patrijaršiji.

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА У ПЕЋКОЈ ПАТРИЈАРШИЈИ: Хор Стефана Дечанског побрао симпатије свих присутних (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: D. Zečević

Svetu litugiju je služio Episkop Jenopoljski g. Nikon uz monaški i crkveni klir.

Ovom prelepom događaju upriličio je i svojim prisustvom hor Svetog Stefana Dečanskog.

Foto: D. Zečević

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 6

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora