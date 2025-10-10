OD SUNCA DO OBLAKA: Danas promenljivo vreme uz moguću kišu
VREMENSKA prognoza za petak, 10. oktobar 2025.
Vreme u Srbiji
Na severu Srbije pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje.
U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći.
Slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak.
Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21.
Vreme u Beogradu
Umereno oblačno vreme, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se očekuje novo prolazno noblačenje.
Slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, sredinom dana povremeno i jak.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana biće promenljivo oblačno i toplo za ovaj period godine, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka očekuje se da će temperatura biti u manjem padu.
Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.
(Sputnjik)
