OD SUNCA DO OBLAKA: Danas promenljivo vreme uz moguću kišu

VREMENSKA prognoza za petak, 10. oktobar 2025.

Foto: Novosti

Vreme u Srbiji

Na severu Srbije pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje.

U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći.

Slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak.

Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21.

Vreme u Beogradu

Umereno oblačno vreme, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se očekuje novo prolazno noblačenje.

Slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, sredinom dana povremeno i jak.



Vreme narednih dana

Idućih sedam dana biće promenljivo oblačno i toplo za ovaj period godine, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka očekuje se da će temperatura biti u manjem padu.

Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

(Sputnjik)