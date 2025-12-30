JEDNA POJAVA OBELEŽIĆE NOVOGODIŠNJU NOĆ: Od ovog datuma nagle i česte promene vremena - detaljna vremenska prognoza meteorologa Sovilja

METEOROLOG Slobodan Sovilj izjavio je da će građani Srbije 2026. godinu, izuzev u planinskim predelima, dočekati bez snega.

On je rekao da se sutra u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i hladno vreme uz mestimično kratkotrajne snežne padavine, ali bez zadržavanja snežnog pokrivača.

- Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od minus osam do nula stepeni, a maksimalne dnevne između minus jedan i plus dva stepena. Biće promenljivo oblačno, što znači da će se smenjivati oblačnost i kraći sunčani interval između oblaka, a biće uslova i za lokalnu pojavu kratkotrajnog provejavanja ili lokalnog pljuska snega, naročito na istoku Srbije i u planinskim predelima. Međutim, u pitanju je simbolična količina padavina, tako da ne očekujemo nikakvo značajnije zadržavanje snežnog pokrivača - rekao je Sovilj.

Vreme u novogodišnjoj noći

Kako je istakao, u večernjim satima 31. decembra se očekuje slab do umeren mraz između minus pet i nula stepeni, dok su na jugu i istoku Srbije moguće i niže temperature.

- U toku noći na jugu i istoku Srbije očekujemo i niže temperature u intervalu od minus devet do minus pet, dok će na području Zapadne Srbije, Vojvodine i Beograda mraz biti slabiji. U Beogradu od minus dva stepena u večernjim satima do oko nula stepeni 1. januara ujutro - objasnio je Sovilj i dodao da se povremeno očekuje umeren do jak severni i severozapadni vetar.

On je rekao da bez snežnog pokrivača ulazimo u 1. januar 2026. sa izuzetkom planinskih predela i istočne Srbije, gde je bilo malo snega u prethodnom periodu i gde se može očekivati da će u pojedinim oblastima on da se zadrži do same novogodišnje noći.

Sovilj je podsetio da je poslednja novogodišnja noć sa snegom bila na prelazu iz 2014. u 2015. godinu kada je u Beogradu bilo oko deset centimetara snega.

- Ranije smo imali svake treće Nove godine pojavu snega i snežnog pokrivača. Sva naša godišnja doba su pod teretom klimatskih promena i zbog toga imamo sve ređu pojavu snega i kraće zadržavanje snežnog pokrivača na tlu. Prethodne godine imali smo jednu intenzivniju snežnu epizodu u periodu od 23. do 25. decembra. Tada je na području Beograda bilo između 20 i 30 centimetara snega - rekao je meteorolog.

On je naglasio da se nakon 1. januara očekuje priliv toplijeg vazduha što će doprineti postepenom porastu dnevnih, ali i jutarnjih temperatura.

- Iako ćemo imati 1. i 2. januara mraz u jutarnjim satima, treba računati na postepeni porast dnevnih, a 3. januara i jutarnjih temperatura. U ovom narednom periodu će 31. decembar biti najhladniji dan jer će maksimalne dnevne temperature u većini mesta biti oko nula stepeni. Već 1. januara nakon jutarnjeg mraza očekujemo dnevne temperature u intervalu od tri do deset stepeni, a od 2. do 4. januara lokalno će dostići i 15 stepeni u plusu uz pojačan jugozapadni vetar - rekao je Sovilj.

Vremenska prognoza za Božić

Prema njegovim rečima, od 5. januara do polovine meseca se očekuju nagle i česte promene vremena.

- Padavine će biti povremene i u vidu kiše i u vidu snega. Za sada nema naznaka nikakvih obilnih padavina. Prvi prodor hladnijeg vazduha očekujemo 5. januara, međutim već 6. januara ponovo ide jugozapadna struja i toplije vreme, pa novi hladni front 7. januara u drugom delu dana - objasnio je on.

Sovilj je rekao da su neodgovorne najave pojedinih meteorologa amatera i portala o temperaturama od minus 20 stepeni uz naslove da stiže "Jaka ruska zima".

- To smo imali prilike da čitamo iz dana u dan i rekao bih da se te tendencije nastavljaju i juče i danas. Ovo je još jedan poziv da se vremenska prognoza prati putem zvaničnih servisa, a građani treba da znaju da ćemo uvek izdati pravovremena upozorenja i najave na bilo kakvu ekstremnu vremensku situaciju kao što smo to činili i ranije - rekao je on.

