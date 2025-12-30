JEDNA POJAVA OBELEŽIĆE NOVOGODIŠNJU NOĆ: Od ovog datuma nagle i česte promene vremena - detaljna vremenska prognoza meteorologa Sovilja
METEOROLOG Slobodan Sovilj izjavio je da će građani Srbije 2026. godinu, izuzev u planinskim predelima, dočekati bez snega.
On je rekao da se sutra u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i hladno vreme uz mestimično kratkotrajne snežne padavine, ali bez zadržavanja snežnog pokrivača.
- Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od minus osam do nula stepeni, a maksimalne dnevne između minus jedan i plus dva stepena. Biće promenljivo oblačno, što znači da će se smenjivati oblačnost i kraći sunčani interval između oblaka, a biće uslova i za lokalnu pojavu kratkotrajnog provejavanja ili lokalnog pljuska snega, naročito na istoku Srbije i u planinskim predelima. Međutim, u pitanju je simbolična količina padavina, tako da ne očekujemo nikakvo značajnije zadržavanje snežnog pokrivača - rekao je Sovilj.
Vreme u novogodišnjoj noći
Kako je istakao, u večernjim satima 31. decembra se očekuje slab do umeren mraz između minus pet i nula stepeni, dok su na jugu i istoku Srbije moguće i niže temperature.
- U toku noći na jugu i istoku Srbije očekujemo i niže temperature u intervalu od minus devet do minus pet, dok će na području Zapadne Srbije, Vojvodine i Beograda mraz biti slabiji. U Beogradu od minus dva stepena u večernjim satima do oko nula stepeni 1. januara ujutro - objasnio je Sovilj i dodao da se povremeno očekuje umeren do jak severni i severozapadni vetar.
On je rekao da bez snežnog pokrivača ulazimo u 1. januar 2026. sa izuzetkom planinskih predela i istočne Srbije, gde je bilo malo snega u prethodnom periodu i gde se može očekivati da će u pojedinim oblastima on da se zadrži do same novogodišnje noći.
Sovilj je podsetio da je poslednja novogodišnja noć sa snegom bila na prelazu iz 2014. u 2015. godinu kada je u Beogradu bilo oko deset centimetara snega.
- Ranije smo imali svake treće Nove godine pojavu snega i snežnog pokrivača. Sva naša godišnja doba su pod teretom klimatskih promena i zbog toga imamo sve ređu pojavu snega i kraće zadržavanje snežnog pokrivača na tlu. Prethodne godine imali smo jednu intenzivniju snežnu epizodu u periodu od 23. do 25. decembra. Tada je na području Beograda bilo između 20 i 30 centimetara snega - rekao je meteorolog.
On je naglasio da se nakon 1. januara očekuje priliv toplijeg vazduha što će doprineti postepenom porastu dnevnih, ali i jutarnjih temperatura.
- Iako ćemo imati 1. i 2. januara mraz u jutarnjim satima, treba računati na postepeni porast dnevnih, a 3. januara i jutarnjih temperatura. U ovom narednom periodu će 31. decembar biti najhladniji dan jer će maksimalne dnevne temperature u većini mesta biti oko nula stepeni. Već 1. januara nakon jutarnjeg mraza očekujemo dnevne temperature u intervalu od tri do deset stepeni, a od 2. do 4. januara lokalno će dostići i 15 stepeni u plusu uz pojačan jugozapadni vetar - rekao je Sovilj.
Vremenska prognoza za Božić
Prema njegovim rečima, od 5. januara do polovine meseca se očekuju nagle i česte promene vremena.
- Padavine će biti povremene i u vidu kiše i u vidu snega. Za sada nema naznaka nikakvih obilnih padavina. Prvi prodor hladnijeg vazduha očekujemo 5. januara, međutim već 6. januara ponovo ide jugozapadna struja i toplije vreme, pa novi hladni front 7. januara u drugom delu dana - objasnio je on.
Sovilj je rekao da su neodgovorne najave pojedinih meteorologa amatera i portala o temperaturama od minus 20 stepeni uz naslove da stiže "Jaka ruska zima".
- To smo imali prilike da čitamo iz dana u dan i rekao bih da se te tendencije nastavljaju i juče i danas. Ovo je još jedan poziv da se vremenska prognoza prati putem zvaničnih servisa, a građani treba da znaju da ćemo uvek izdati pravovremena upozorenja i najave na bilo kakvu ekstremnu vremensku situaciju kao što smo to činili i ranije - rekao je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: NOVOGODIŠNjI TROBROJ "VEČERNjIH NOVOSTI"
Preporučujemo
NOVA GODINA I VREMENSKA KLACKALICA: Najnovija prognoza RHMZ
30. 12. 2025. u 09:08
OBLAČNO, PONEGDE UZ PROVEJAVANjE SLABOG SNEGA: Vremenska prognoza za sredu, 31. decembar
31. 12. 2025. u 00:05
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)