OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE: Produžen rok za isplatu dela školarine samofinansirajućim studentima

MINISTARSTVO prosvete saopštilo je danas da će omogućiti još jednu isplatu povraćaja sredstava samofinansirajućim studentima za 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini krajem januara 2026. godine, imajući u vidu da deo visokoškolskih ustanova ima tehničke probleme sa dostavljanjem kompletnih i ispravnih podataka o samofinansirajućim studentima i iznosima plaćenih školarina za prvi put upisane predmete.

Foto: D. Milovanović

Visokoškolske ustanove biće blagovremeno obaveštene o dinamici unošenja podaka u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), a studenti o datumu isplate sredstava, saopštilo je ministarstvo prosvete.

Ministarstvo prosvete je na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove danas izvršilo isplatu pokrića 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini za još 2.558 studenta koji imaju otvoren račun kod Banke Poštanska štedionica uz izdatu Studentsku karticu u ukupnom iznosu od 119.048.357,81 dinara.

Do sada je 52.499 samofinansirajućih studenata dobilo sredstva za povraćaj školarine.

Kako je ranije bilo predviđeno, poslednja isplata za povraćaj 50 odsto školarine u ovoj godini trebalo je da bude u petak, 26. decembra 2025. godine.

Međutim, Ministarstvo prosvete je u cilju što većeg obuhvata samofinansirajućih studenata koji imaju pravo na povraćaj 50 odsto plaćene školarine po osnovu prvi put upisanih predmeta za školsku 2024/2025. godinu produžilo rok visokoškolskim ustanovama za dostavu podataka o plaćenim školarinama i omogućilo isplatu do 30. decembra 2025. godine.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđeno je da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

U narednoj 2026. godini, vršiće se isplata sredstava samofinansirajućim studentima upisanim na studijske programe koje realizuju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, po osnovu pokrića 50 odsto troškova iznosa plaćene referentne školarine u školskoj 2025/2026. godini za prvi put upisane predmete, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate i to: u aprilu i septembru.

