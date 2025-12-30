MARKO KRIČAK IMENOVAN ZA NAČENIKA UKP

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, danas, za načelnika Uprave kriminalističke policije postavljen potpukovnik policije Marko Kričak.

Foto: Printskrin/ MUP Srbije

Marko Kričak je rođen u Beogradu 1984. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je u Bezbednosno-informativnoj agenciji gde je radio u V upravi na najsloženijim zadacima koji su zahtevali vrhunsku posvećenost, znanje i obučenost.

Nakon toga, karijeru nastavlja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), Odeljenje za borbu protiv droga, gde obavlja izuzetno zahtevne poslove, pri čemu se ističe njegov profesionalizam, patriotizam i visok stepen motivisanosti da svaki zadatak obavi potpuno i tačno.

Službu dalje nastavlja u Policijskoj upravi za grad Beograd, u Načelstvu Uprave kriminalističke policije, gde je angažovan na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela.

Iz PU za grad Beograd, zbog potrebe službe, odlazi u Bezbednosno-informativnu agenciju, u VIII upravu, na mesto pomoćnika načelnika uprave.

Zamenik komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) postaje 2022. godine, a 2023. godine raspoređen je na mesto komandanta JZO.

U toku karijere, Marko Kričak je učestvovao i predvodio više značajnijih akcija, od kojih se posebno izdvaja akcija na suzbijanju iregularnih migracija na teritoriji Republike Srbije, štiteći na taj način državu od ovih oblika ugrožavanja.

Takođe, istakao se svojim aktivnim učešćem u očuvanju bezbednosti države tokom prethodnih godinu dana, gde je požrtvovano i bezuslovno branio ustavni poredak Republike Srbije.

Za izuzetan doprinos, postignute rezultate i ostvarene zasluge u očuvanju i unapređenju bezbednosti, u oktobru 2021. godine dobio je medalju za zasluge drugog stepena u Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Takođe, Marko Kričak je u novembru 2023. godine dobio priznanje za izuzetan doprinos i postignute rezultate u radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na Vidovdan 2025. godine Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, pod komandom potpukovnika policije Marka Krička, odlikovana je ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena.

Oženjen je i otac jednog deteta.