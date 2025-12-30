VOLONTERI IZ FRANCUSKE STIGLI NA KOSOVO I METOHIJU: Počeo je 56. humanitarni božićni konvoj (FOTO)
HUMANITARNA organizacija „Solidarnost za Kosovo“ saopštila je da je na Kosovo i Metohiju stigao 56. po redu Božićni konvoj iz Francuske. Tokom sedam dana, francuski volonteri će deliti humanitarnu pomoć domaćinstvima i školama po srpskim enklavama.
Osnivač Solidarnosti za Kosovo Arno Gujon kaže da su kao i prethodnih godina, volonteri iz Francuske uzeli godišnje odmore na poslu i prešli više od 2.000 kilometara u jednom pravcu kako bi doneli pomoć za Srbe koji žive u enklavama.
- Ove godine, naši volonteri će obići mesta u Kosovskom Pomoravlju, na centralnom Kosovu kao i sela u Metohiji i na Šar planini. Oni će preći stotine kilometara i podeliti na desetine stočnih grla (ovce i koze), šporeta i bele tehnike. Deci će biti podeljena nova odeća, obuća kao i školski pribor i igračke. Volonteri će obići i nekoliko seoskih škola i doneti nove školske table i opremu. Biće puno posla ali će srce svih nas biti još punije kada završimo konvoj i pokažemo porodicama u enklavama ono najvažnije - da nisu same - rekao je Gujon.
Gujon ističe da uprkos zabrani da uđe na Kosovo i Metohiju koja mu je izrečena 2018. godine njegova humanitarna organizacija nastavlja da radi i pruža pomoć onima kojima je najpotrebnija.
- Iz godine u godinu imamo sve više donatora iz Francuske. Zahvaljujući njima, obnavljamo škole, igrališta, ambulante, manastire, organizujemo letovanja za decu i božićne konvoje. Sve dok pomoć od francuskih porodica stiže i dok postoji neko ko je spreman da pređe hiljade kilometara kako bi bio uz Srbe sa Kosova i Metohije, naša misija se uspešno nastavlja - zaključio je Arno Gujon.
Božićni konvoj humanitarne organizacije “Solidarnost za Kosovo” se organizuje već 21 godinu, a do sada je na stotine francuskih volontera posetilo Kosovo i Metohiju i dopremilo preko 700 tona pomoći stanovništvu u enklavama.
