PRIZOR KAO IZ BAJKE, A NOĆENJE ZA MANJE OD HILJADU DINARA: Za ovaj sprski kanjon malo ko zna, vreme je da ga posetite (FOTO/VIDEO)

NA SEVERNIM obroncima Stare planine, u blizini sela Slavinja kod Pirota, nalazi se jedan od najlepših, ali i najmanje poznatih priordnih bisera Srbije - kanjon Rosomače.

Ovaj uski kanjon, isklesan vekovima dejstvom vode, privlači pažnju sve većeg broja planinara, fotografa i ljubitelja prirode. Zelenkasta voda, glatke kamene litice i mali vodopadi stvaraju pejsaž koji podseća na bajku, Zbog svoje atraktivnosti, ovaj lokalitet se sve češće poredi sa poznatijim evropskim klisurama, iako se još uvek ubraja među manje posećene destinacije.

Najbolji pogled na kanjon Rosomače pruža se sa njegove leve ivice, do koje se dolazi jednostavnim penjanjem uz stene pokrivene niskom vegetacijom, bez velikih napora.

U blizini kanjona, u selu Slavinja, nalazi se i crkva Svetog Đorđa iz 16. veka, koju obavezno treba posetiti.

Smeštaj za posetioce kanjona je moguć u obližnjem selu Visočka Ržana, u privatnim starinskim kamenim kućama koje odišu posebnim šarmom.

Ovde je moguće iznajmiti kuću sa tri sobe i 5 kreveta za 50 evra.

Rosomača, iako skrivena od masovnog turizma, ima potencijal da postane jedno od omiljenih izletišta na Staroj planini i jugoistočnoj Srbiji.

Za sve koje traže mir, tišinu i prizore koji oduzimaju dah - kanjon Rosomače je destinacija koju vredi otkriti.

