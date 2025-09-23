Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Registrovan je u ovom gradu (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2025. u 09:59

APARATI Seizmološkog zavoda Srbije regoistrovali su jutros u 8.43 sati zemljotres na području Kosjerića.

Foto: Novosti

Na području tog grada izmeren je potres od 2,1 stepena po Rihterovoj skali.

Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Reč je o potresu umerene jačine a evo šta to u stvari znači.

Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

