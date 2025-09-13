POPUST NA G-DRIVE GORIVA Uštede na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama
Ključne informacije:
- Nova akcija kompanije NIS na svim NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama
- Ušteda od 10 dinara po litru na premijum G-Drive goriva
- Uz popust u okviru akcije, članovi „Sa nama na putu“ programa lojalnosti dobijaju i redovne bonus poene
Kompanija NIS obezbedila je za svoje potrošače popuste na premijum G-Drive goriva koji će trajati do 12. oktobra.
Svi koji svrate na neku od NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica za vreme trajanja akcije biće u mogućnosti da natoče bilo koju vrstu G-Drive goriva po nižoj ceni i na taj način uštede 10 dinara po litru goriva. Pored ovog popusta, svi članovi „Sa nama na putu“ programa lojalnosti dobijaju i redovne bonus poene, a samim tim ostvaruju i dodatne uštede.
G-Drive premijum gorivo kompanije NIS proizvodi se prema najvišim tehnološkim standardima u Rafineriji nafte Pančevo i sadrži aktivne komponente koje omogućavaju efikasniji rad motora i unapređuju njegove performanse. Ovom akcijom kompanija NIS želi da nagradi svoje verne potrošače i omogući im da po povoljnijim cenama koriste gorivo vrhunskog kvaliteta.
