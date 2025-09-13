Društvo

POPUST NA G-DRIVE GORIVA Uštede na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama

Промо

13. 09. 2025. u 22:32

Uštede na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama

ПОПУСТ НА G-DRIVE ГОРИВА Уштеде на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама

FOTO: Promo

Ključne informacije:

  • Nova akcija kompanije NIS na svim NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama
  • Ušteda od 10 dinara po litru  na premijum G-Drive goriva
  • Uz popust u okviru akcije, članovi „Sa nama na putu“ programa lojalnosti dobijaju i redovne bonus poene


Kompanija NIS obezbedila je za svoje potrošače popuste na premijum G-Drive goriva koji će trajati do 12. oktobra. 

Svi  koji svrate na neku od NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica za vreme trajanja akcije biće u mogućnosti da natoče bilo koju vrstu G-Drive goriva po nižoj ceni i na taj način uštede 10 dinara po litru goriva. Pored ovog popusta, svi članovi „Sa nama na putu“ programa lojalnosti dobijaju i redovne bonus poene, a samim tim ostvaruju i dodatne uštede.

G-Drive premijum gorivo kompanije NIS proizvodi se prema najvišim tehnološkim standardima u Rafineriji nafte Pančevo i sadrži aktivne komponente koje omogućavaju efikasniji rad motora i unapređuju njegove performanse. Ovom akcijom kompanija NIS želi da nagradi svoje verne potrošače i omogući im da po povoljnijim cenama koriste gorivo vrhunskog kvaliteta. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI OBRT: Stiže snažna promena vremena
Društvo

0 0

VELIKI OBRT: Stiže snažna promena vremena

VREME u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.

14. 09. 2025. u 01:00

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)