Društvo

PAVKOV: Počela sistemska ekološka edukacija u sportskim kampovima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2025. u 16:46

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je danas sportski kamp u Karatašu, zajedno sa ministrom sporta Zoranom Gajićem, u okviru zajedničke inicijative dva ministarstva koja povezuje sport i edukaciju o zaštiti životne sredine.

ПАВКОВ: Почела системска еколошка едукација у спортским камповима

Foto Novosti

Pavkov je podsetila da nedavno potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva sporta predviđa sistemsku edukaciju dece i mladih o zaštiti životne sredine u okviru sportskih kampova širom Srbije.

-Zadovoljstvo mi je što sam danas sa ministrom Gajićem u poseti sportskom centru u Karatašu, koji se nalazi u granicama Nacionalnog parka Đerdap, kako bismo mogli da vidimo na delu implementaciju sporazuma koji smo potpisali prošle nedelje sa željom da mladima omogućimo održivu sistemsku edukaciju o zaštiti životne sredine. Ovde u kampu, u kom borave deca uzrasta od 10 do 14 godina, učestvovali smo zajedno sa decom u edukativnoj igri u „Đerdapska pustolovina“. Kao neko ko je dugo bio u sportu, apsolutno razumem šta znači timski duh, šta znači individualni razvoj, rast, ali isto tako i odgovornost prema onome što nas okružuje, odnosno prema našoj životnoj sredini.

Upravo ovim sporazumom, podizanjem svesti mladih koji će sutra biti budući profesionalni, uspešni sportisti, želimo da podstaknemo i znanje i edukaciju u životnoj sredini. Vrlo je značajan ovaj korak ka formiranju stabilnog i solidarnog društva koje će biti izgrađeno na temeljima discipline i onih vrednosti koje su podjednako bitne kako za sport, tako i za zaštitu životne sredine, rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da Ministarstvo zaštite životne sredine u septembru pokreće veliku nacionalnu ekološku kampanju sa ciljem da direktno uključi mlade, koji će imati konkretne zadatke i aktivnosti, i koji će sutra biti mostovi i stubovi održivosti u svojim mestima.

-Vrlo nam je važno da mladi budu glas prirode. Ovo je izuzetno važan korak u stvaranju novih generacija koje će biti stubovi održivog razvoja. Upravo ovakvim zajedničkim delovanjem gradimo društvo koje je snažno, koje neguje timski duh i zajedništvo i usmereno je ka očuvanju onoga što nam je najdragocenije – naše životne sredine, poručila je Pavkov.

