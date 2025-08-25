PAVKOV: Počela sistemska ekološka edukacija u sportskim kampovima

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je danas sportski kamp u Karatašu, zajedno sa ministrom sporta Zoranom Gajićem, u okviru zajedničke inicijative dva ministarstva koja povezuje sport i edukaciju o zaštiti životne sredine.

Foto Novosti

Pavkov je podsetila da nedavno potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva sporta predviđa sistemsku edukaciju dece i mladih o zaštiti životne sredine u okviru sportskih kampova širom Srbije.



Upravo ovim sporazumom, podizanjem svesti mladih koji će sutra biti budući profesionalni, uspešni sportisti, želimo da podstaknemo i znanje i edukaciju u životnoj sredini. Vrlo je značajan ovaj korak ka formiranju stabilnog i solidarnog društva koje će biti izgrađeno na temeljima discipline i onih vrednosti koje su podjednako bitne kako za sport, tako i za zaštitu životne sredine, rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da Ministarstvo zaštite životne sredine u septembru pokreće veliku nacionalnu ekološku kampanju sa ciljem da direktno uključi mlade, koji će imati konkretne zadatke i aktivnosti, i koji će sutra biti mostovi i stubovi održivosti u svojim mestima.

-Vrlo nam je važno da mladi budu glas prirode. Ovo je izuzetno važan korak u stvaranju novih generacija koje će biti stubovi održivog razvoja. Upravo ovakvim zajedničkim delovanjem gradimo društvo koje je snažno, koje neguje timski duh i zajedništvo i usmereno je ka očuvanju onoga što nam je najdragocenije – naše životne sredine, poručila je Pavkov.