PAVKOV: Počela sistemska ekološka edukacija u sportskim kampovima
MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je danas sportski kamp u Karatašu, zajedno sa ministrom sporta Zoranom Gajićem, u okviru zajedničke inicijative dva ministarstva koja povezuje sport i edukaciju o zaštiti životne sredine.
Pavkov je podsetila da nedavno potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva sporta predviđa sistemsku edukaciju dece i mladih o zaštiti životne sredine u okviru sportskih kampova širom Srbije.
Upravo ovim sporazumom, podizanjem svesti mladih koji će sutra biti budući profesionalni, uspešni sportisti, želimo da podstaknemo i znanje i edukaciju u životnoj sredini. Vrlo je značajan ovaj korak ka formiranju stabilnog i solidarnog društva koje će biti izgrađeno na temeljima discipline i onih vrednosti koje su podjednako bitne kako za sport, tako i za zaštitu životne sredine, rekla je Pavkov.
Ministarka je naglasila da Ministarstvo zaštite životne sredine u septembru pokreće veliku nacionalnu ekološku kampanju sa ciljem da direktno uključi mlade, koji će imati konkretne zadatke i aktivnosti, i koji će sutra biti mostovi i stubovi održivosti u svojim mestima.
-Vrlo nam je važno da mladi budu glas prirode. Ovo je izuzetno važan korak u stvaranju novih generacija koje će biti stubovi održivog razvoja. Upravo ovakvim zajedničkim delovanjem gradimo društvo koje je snažno, koje neguje timski duh i zajedništvo i usmereno je ka očuvanju onoga što nam je najdragocenije – naše životne sredine, poručila je Pavkov.
25. 08. 2025. u 15:30
25. 08. 2025. u 13:15
25. 08. 2025. u 11:24
