HUMANITARNA VOŽNJA BICIKLOM DO KOSOVA I METOHIJE: Marko Nikolić i Srđan Veličković za decu obolelu od raka (FOTO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

25. 08. 2025. u 12:24

U UTORAK, 26. avgusta 2025. godine, Marko Nikolić i Srđan Veličković kreću u humanitarnu vožnju biciklom, posvećenu deci oboleloj od raka i Udruženju „Uvek sa decom“.

Foto: Privatna arhiva

Njihova ruta vodi od Beograda do Kosova i Metohije, a blagoslov za ovaj put dobili su od Vladike Petra.

Foto: Privatna arhiva

Tokom višednevne vožnje, Marko i Srđan obići će i značajna mesta na Kosovu i Metohiji: Leposavić, Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu, Štrpce i Prizren, kao i manastire Gračanica, Sveti Arhangeli i Visoki Dečani i Pećku patrijaršiju.

Na ovom putu podršku će im pružiti braća sa Kosova i Metohije, kojima su učesnici posebno zahvalni.

Foto: Privatna arhiva

Udruženje „Uvek sa decom“ osnovano je 1991. godine sa misijom da unapredi kvalitet lečenja i života dece obolele od malignih bolesti, kao i da pruži sveobuhvatnu podršku njihovim porodicama tokom dugotrajnog i iscrpljujućeg lečenja.

Foto: Фото: Приватна архива

POGLEDAJ GALERIJU

 

Građani koji žele da podrže misiju udruženja mogu to učiniti slanjem SMS poruke na 7175 ili uplatom donacije na račun broj: 265161031000428179.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

