PAMETNI SAT POKAZAO LOKACIJU NESTALOG MILANA ĐORĐEVIĆA: Granična policija alarmirana

FARMACEUT Milan Đorđević iz Niša, koji je nestao 10. juna prošle godine na Suvoj planini, još uvek nije pronađen, a potraga koja traje gotovo devet meseci ne donosi konkretne rezultate.

Foto: Privatna arhiva

Policija iz Niša, kao i druge organizacione jedinice, i dalje istražuju sve moguće pravce, ali teren na kojem je poslednji put viđen, zbog svoje nepristupačnosti, značajno otežava potragu. Iako se pretražuju lokacije, nema opipljivih tragova koji bi ukazivali na Milanov trag.

Izvor iz istrage ističe da potraga za nestalim farmaceutom nije prestala, ali da je situacija složena. Pretrage terena, kao i istrage o poslovnim i privatnim kontaktima Milana Đorđevića, i dalje su u toku. Potraga se sprovodi kroz sve dostupne kanale, a nova fotografija nestalog farmaceuta, nasmejanog i u crvenoj majici, prosleđena je svim nadležnim policijskim upravama u Srbiji, kako bi se, ukoliko je živ, što pre pronašao.

- Ta, kao i nekoliko drugih, svežih fotografija na kojima je Milan Đorđević, prosleđeni su svim policajcima koji učestvuju u potrazi, ali i drugim policijskim upravama na teritoriji Srbije. Takođe, fotografija je prosleđena pripadnicima Uprave granične policije, a sve sa ciljem da se nestali čovek, ukoliko je živ, što pre pronađe - kaže dobro obavešteni izvor iz istrage.

Misteriozni detalji nestanka

Marica Đorđević, majka nestalog farmaceuta, navodi da je traganje za njenim sinom, koji je poslednji put viđen na planini, stalo zbog sumnjivih okolnosti u vezi sa njegovim automobilom. Iako su pronađeni telefon, laptop, tablet i novčanik, forenzičari nisu pronašli Milanov sat, iako je njegovoj majci bio poznat detalj da se sat nalazio u kaseti automobila.

- Posle istrage, Milanov šef sa koleginicom odvezli su auto, a sat su navodno pronašli tek nekoliko dana kasnije - istakla je Marica.

Porodica ne odustaje od potrage

Porodica, koja je shvatila da nešto nije u redu kada Milan nije došao da vodi sina na rođendan, i dalje traži odgovore. Milanov pametni sat pokazao je da je njegov telefon bio 19 kilometara od Niša, a automobil je pronađen na Suvoj planini. Međutim, i dalje nije jasno šta se dešavalo između 12 i 17 časova, kada je njegov automobil poslednji put viđen.

- Kada se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo svi krenuli da ga zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je ranije Marica za Republiku.

Siniša i Marica, roditelji nestalog Milana, kao i brat u potpunoj su nedoumici jer više ne znaju gde da ga traže.

- Dobili smo 24. decembra, četiri meseca nakon što smo poslali zvaničan zahtev, obaveštenje da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru ili pravoslavnom hramu na teritoriji Srbije, Republike Srpske, kao ni na Hilandaru. To nam je javljeno iz Niša, a saopštio je Sinod Srpske pravoslavne crkve - kažu Milanovi roditelji za Kurir.

- On je otišao od mene oko pola 10. Ušao je kod doktorke u 10.30 sati, što ne liči na njega jer je imao zakazano u 11 sati, a kamere su ga snimile 25 minuta kasnije na putu za Bojanine vode. Ništa nije ukazivalo da će išta da se dogodi tog dana. Telefoni su, istina, bili na veštačenju pet nedelja u Beogradu, bazne stanice nisu ništa pokazale, i ja teško u to mogu da poverujem. Nešto tu ima što ne znamo. I inspektorima sam rekla da on sam nije mogao da ode gore, ni da siđe. Sad idem po nekom redosledu događaja i logički razmišljam. Njega su kamere snimile u 11.25, to znači da je nestao u ta dva sata. Neko ga je zvao kada je izašao odavde, od mene. Kažu da je digao ruku na sebe, ali zašto bi išao čak na Bojanine vode, u planinu? To je besmisleno - priča majka Marica, koja navodi da je dan pre nestanka Milan rekao da se sprema za odlazak na rođendan u niški restoran, kao i da posle nema većih obaveza.

Kamere su snimile Milana i u selu Studena.

- Lepo se vidi da vozi bezbrižno kroz selo. Stavio je ruku, u stvari lakat, na otvoren prozor. Nije bio nešto napet, nego potpuno opušten. Negde oko 11.45 poslao je poruku da ne može da ode po dete u vrtić. I vidi se na kamerama da ništa nije očekivao tog dana. Ili se s nekim dogovorio da se vidi gore, al' što bi se bilo s kim viđao u planini, na više od 10 kilometara od Niša? Policija ima sve registracije svih automobila koji su tog dana prošli tamo, i ništa. Mada kažem, sam nije mogao da siđe s planine a da ne bude uočen. Sumnjam da je iz nekog razloga on s planine odveden nekud! Ne mogu ništa da tvrdim jer nemam dokaze za tako nešto, ali na tako nešto mi sve liči! On je prebačen iz kola u kola i nekud odveden! Istina je, nema tragova koji bi to potvrdili, ali nema drugog objašnjenja za ovo što se dešava - priča majka Marica za Kurir.

Nije moguće raspisati međunarodnu poternicu

Ono što je kočnica u celoj istrazi, a to je rečeno i roditeljima, jeste činjenica da nije moguće raspisati međunarodnu poternicu jer nema krivičnog dela, a i Milan je punoletan, tako da ostaje nepoznanica gde je nestao ovaj distributer lekova, koji nije imao kockarske dugove, nije bio sklon alkoholu i nije bio promiskuitetnog karaktera. On je tog 10. juna otišao na Bojanine vode u odelu i elegantnim cipelama, u kojima verovatno nije hteo da pešači. Ostavio je sve tehničke aparate i dokumentaciju, da bi mu psi tragači nanjušili tragove kod obližnje osmatračnice. Navodno ga je neki dekica video tu, ali to je nepotvrđeno.

Za roditelje je najveća nepoznanica zašto je službeni auto "škoda", koji je nađen kod planinarskog doma, tako kratko bio na veštačenju i zašto auto nije zadržan dok se istraga ne završi, nego je odmah vraćen firmi, čije je vlasništvo.

- Istraga je počela i automobil je vraćen firmi posle forenzičkog pregleda posle nekoliko sati. To mi baš nije jasno... Zašto detaljnije nisu pregledana kola? - komentariše majka.

Otac Siniša je posle završetka potrage išao sa sinom Dejanom još nekoliko puta na Bojanine vode.

- Raspitivali smo se kod seljaka za druge puteve koji se spuštaju prema civilizaciji. I rečeno nam je da ima puteva koji se koriste kada se ide u seču drva. Ima i put koji ide prema manastiru Veta, ali šta bi on tamo radio? - pita se otac Siniša.

Ovi požrtvovani roditelji neće stati s potragom za svojim sinom. Mnogi im pružaju podršku, a nedavno je stigao glas da bi mogao da bude i u kraju kod vodopada u Ropotu.

- Ostaje nam sada, što nam je rekao jedan astrolog, da obiđemo izletište sa vodopadom, a koje se nalazi kod Dušnika. Zove se Ropot. To je sa druge strane Suve planine, prema Zaplanju, ali što bi on išao čak tamo? Mada, taj deo presuši već leti, vodopada ima samo kada se otapa sneg i kada su velike kiše - objašnjava Siniša.

Devojčica videla momka koji zaključava automobil

Milanova majka Marica rekla je za Kurir da je ćerka njene prijateljice videla momka koji zaključava automobil.

- Jedna prijateljica mi je rekla: "Zamisli, Maki, prijateljica mi je ispričala da je njena ćerka prepoznala priču i da je 10. juna bila na Bojaninim vodama. Kaže da je videla dečka koji zaključava kola." Mi smo hteli da uspostavimo kontakt s njom, ali su nam rekli da devojčica nije bila 10, nego 11. juna na Bojaninim vodama. Pretpostavljam da ne žele da ulaze u taj krug svedočenja i slično. Mislim da se Milan dogovorio da se vidi s nekim u 12 sati. On ništa nije očekivao, imam utisak da je namamljen u klopku i otet na prepad - rekla je Marica Đorđević za Kurir.

Roditelji su saznali naknadno da je hteo nakon sedam godina da promeni firmu za koju je radio, ali to ne utiče mnogo na istragu o najvećoj misteriji juga Srbije u 2024. godini.

(Telegraf)