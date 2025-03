UČENICI NE MOGU DA IZDRŽE OSAM ČASOVA: Đaci zbog štrajkova i obustave nastave sada preopterećeni - roditelji revoltirani

NORMALIZACIJA nastave u školama koje su bile u obustavi ili imale skraćene časove, donela je nove probleme: đaci sad imaju i po osam časova, zbog čega su roditelji revoltirani, a deca posle duge pauze van klupa, ne mogu da "izguraju" nagomilane obaveze. Nastavnici su se u mnogim školama u Srbiji vratili učionice i nastavili gde su stali, kao da nije bilo prekida. Bez perioda uhodavanja odmah su usledila ispitivanja, pismeni, nadoknada časova.

Foto arhiva

U Školskoj upravi Beograda navode da su proteklih dana primili mnogo primedbi roditelja. Nadležni poručuju nastavnicima da je deci potreban period prilagođavanja i da ne mogu imati po osam časova dnevno.

Prema rečima Dragana Filipovića, načelnika Školske uprave Beograd, roditelji koji im se obraćaju žale se da deca dolaze umorna iz škole, jer imaju preveliki broj časova. On navodi da svaka obrazovna ustanova i profesor mora sagledati šta je najbolje za đake.

- Poslali smo dopis direktorima škola i nadamo se da je prosleđeno i nastavnicima da se razmotri specifičnost svakog razreda, svakog odeljenja - navodi Filipović. - Deci je potreban period privikavanja. Đaci ne mogu odjednom da krenu i da imaju osam ili devet časova dnevno jer je to previše opterećujuće za njih. I kad odete na godišnji odmor, pa se vratite na posao potreban je jedan period privikavanja.

OSMOLETKE PREDNjAČE U PLANOVIMA Nadoknada propuštenih časova u osnovnim i srednjim školama počela je u ponedeljak. - Plan nadoknade je dostavilo 72 odsto osnovnih škola i 33 odsto srednjih - kaže Dragan Filipović. - Do 20 škola je završilo nadoknadu nastave. Kao prosvetni savetnici u obavezi smo da pogledamo realizaciju tog plana i prosledimo dalje sektorima za finansije, odnosno materijalno-finansijskom savetniku koji će raditi obračun i onog dela februarske plate koji nije bio isplaćen u akontaciji.

Filipović ističe da je preporuka nastavnicima da se okrenu planiranju nastave ka onome što je zaista najvažnije i najbitnije i tako koncipiraju časove do kraja godine.

- Možda će neko od nastavnika reći da se boji da li će učenik to znati za sledeći put - kaže Filipović. - Ali, to je već sledeći razred, pogotovo kada govorimo o deci od prvog do četvrtog razreda. Učitelji i učiteljica su gospodari svog posla četiri godine. Oni mogu tokom tog perioda da isplaniraju na koji će način će ono što su propusti nadokanditi. Iz tog razloga postoje inicijalni testovi na početku svake školske godine, koji pokazuju šta je to što učenici nisu savladali u prethodnom razredu.

I našoj redakciji su se proteklih dana javljali roditelji koji su ogorčeni što nastavnici "nemaju ni trunku empatije prema učenicima, iako su đaci bili uz njih i podržali kada su to tražili".

- Profesorka srpskog jezika i književnosti bila je u totalnoj obustavi nastave, posle smanjenja plate počela je da drži časove 45 minuta - priča ogorčena majka učenika osmog razreda. - Odmah, prvog časa je dala pismeni zadatak. Dete je juče imalo osam časova, sedam redovnih i pretčas pripremu za maturu, i to u isto vreme iz matematike i geografije. Upisuje se u dnevnik i kašnjenje od pet minuta, pa moramo da pravdamao. Nema sažimanja gradiva, niti nekog olakšanja. Još jednom su pokazali koliko su licemerni. Svi smo bili za njih kad je trebalo, sada oni vraćaju tako što deci daju jedinice bez pardona.

Slična situacija je u jednoj voždovačkoj osmoleteki. Novi profesor matematike, koji je došao posle obustave, podelio je na kontrolnom više od 20 dvojki. Među onima koji su jedva prošli prag znanja bilo je i učenika koji su do sada imali peticu iz ovog predmeta.