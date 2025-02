ZIMA SE NE DA, "DEBEO" MINUS I NEVREME STIŽU U SRBIJU: Vremenska prognoza za sredu, 12. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Ujutru slab i umeren mraz, na jugoistoku i istoku zemlje ponegde i jak. Naoblačenje koje će pre podne zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, mestimično uslovljavajući mešovite padavine, kišu i sneg, posle podne proširiće se i na ostale predele. Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -10 stepeni na istoku do -2 na severu i zapadu, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Tokom večeri i noći kiša će se lokalno lediti na tlu i to sa većom verovatnoćom u oblasti Zlatiborskog okruga, preko Zapadne i Velike Morave ka oblasti Homolja. Upozorenje: Tmin < -10 stepeni, verovatnoća 75%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 85%.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Četvrtak: Ujutro oblačno sa mešovitim padavinama (kišom i snegom). Kiša će se lokalno lediti na tlu. U toku dana pretežno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom. Košava u slabljenju. Najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 2 do 9 stepeni. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 80%.

Petak: Umereno do potpuno oblačno, ali i malo toplije, ponegde s kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 7 do 13 stepeni.

Subota: Umereno do potpuno oblačno, tek ponegde s kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša od 3 do 8 stepeni.

(RTS)