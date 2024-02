PREĆUTKUJU DA SU TROJE SRBI: U Zagrebu identifikovani posmrtni ostaci šestoro stradalih u ratu, u mrtvačnici još 850 tela

Kako nezavnično saznajemo, porodice ovih Srba žive na teritoriji Hrvatske, pa niko iz naše zemlje nije pozvan na identifikaciju.

Otkad je Hrvatska donela Zakon o osobama nestalim u domovinskom ratu, 2019. godine, ona ne poziva predstavnike srpske Komisije za nestale na monitoring, već samo na identifikaciju članove porodica preminulih ukoliko žive u Srbiji. Tako naši organi posredno dobijaju podatke. Od tada se i broj prepoznavanja smanjuje.

Do 2019. na identifikacijama u Zagrebu, uz prisustvo predstavnika srpske Komisije, identifikovano je godišnje u proseku 50 do 60 osoba srpske nacionalnosti, dok je 2019. taj broj iznosio 24. Naredne godine nije bilo identifikacija, 2021. bile su četiri, a 2022. - sedam. U zagrebačkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku nalazi se neidentifikovano još oko 850 tela, od čega se procenjuje da su bar polovina Srbi.

Tela tri osobe čiji su posmrtni ostaci prepoznati 19. februara, pronađena su i ekshumirana na području Ličko-senjske i Zadarske županije, dok su 23. februara identifikovane dve osobe, pronađene i ekshumirane na području Sisačko-moslavačke županije, kao i jedna čiji su zemni ostaci preuzeti s područja BiH. U ovom poslednjem slučaju, prema rečima Save Štrpca iz beogradskog Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", u pitanju je najverovatnije osoba hrvatske nacionalnosti.

Ovim identifikacijama prisustvovao je i potpredsednik Vlade Hrvatske i ministar branitelja Tomo Medved, koji je kratko rekao:

- Identifikovali smo šest osoba nestalih u domovinskom ratu, čime su njihove porodice, nakon više od tri desetljeća, pronašle svoj mir i imaće mesto na kojem mogu zapaliti sveću svojim najmilijima, što zaslužuju sve porodice i svi naši nestali.

U Beograd je vest o identifikacijama tela stigla sa nekoliko dana kašnjenja.

- Kada se pročulo, zvalo nas je puno ljudi da vidi da li smo utvrdili njihov identit - kaže za "Novosti" Savo Štrbac. - Uputili smo ih na Komisiju za nestale u Zagrebu, međutim tamo im je rečeno da nisu nadležni da daju informacije. Za sada i mi znamo da je troje identifikovanih srpske nacionalnosti i njihova imena su odmah izbrisana sa jedinstvenog spiska nestalih u regionu, a biće poznata za dan ili dva.

NAGRADA I KAZNA

ZAKONOM o osobama nestalima u domovinskom ratu Hrvatska se obvezuje da će tražiti nestale i kada oni nemaju živih srodnika. Zakon predviđa nagradu za one čije informacije dovedu do rešavanja pojedinačnih sudbina, ali i prekršajne kazne za one koji skrivaju podatke. Ovim zakonom jednostrano je suspendovan sporazum i protokol o saradnji između Srbije i Hrvatske iz 1995. i 1996. Od tada nema mogućnosti da srpska strana prati šta rade institucije u Hrvatskoj.