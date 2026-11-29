GOTOVO pola milijarde ljudi širom sveta živi na nadmorskim visinama iznad 1.500 metara, gde niža koncentracija kiseonika u vazduhu izaziva fiziološke posledice hipoksije.

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Novo istraživanje, sprovedeno u Kini, bavilo se pitanjem kako dugotrajna izloženost takvim uslovima utiče na strukturu i funkcionisanje ljudskog mozga.

Istraživački tim sa Četvrtog vojnomedicinskog univerziteta u Kini u nedavnoj studiji objasnio je da je centralni nervni sistem posebno osetljiv na nedostatak kiseonika.

„To izaziva kognitivne poteškoće, poput produženog vremena reakcije, smanjene pažnje, slabijeg pamćenja i narušenih izvršnih funkcija“, navode autori.

Istakli su da je proučavanje funkcionalnih karakteristika mozga u uslovima hipoksije ključno za razumevanje prilagođavanja ljudskog organizma i neuronskih mehanizama koji stoje iza neuroloških oboljenja povezanih sa životom na velikim nadmorskim visinama.

Fokus na ključnim moždanim mrežama

Ranije studije pokazale su da život na velikim nadmorskim visinama može da promeni aktivnost delova mozga zaduženih za vid, kretanje i izvršne funkcije. Međutim, do sada nije bilo jasno kako hronična hipoksija utiče na međusobnu povezanost velikih moždanih mreža.

Kineski naučnici usmerili su pažnju na tri ključne mreže: mrežu podrazumevanog režima rada (DMN), koja je aktivna tokom unutrašnjih misli, mrežu izvršne kontrole (ECN), koja pomaže pri usmeravanju pažnje i obavljanju zadataka, i mrežu značajnosti (SN), koja pomaže u prepoznavanju važnih nadražaja.

U istraživanju su učestvovale 164 zdrave odrasle osobe sa tri lokacije u Kini, koje se nalaze na različitim nadmorskim visinama. Jedna grupa bila je iz Sijana (400 metara), druga iz Landžoua (1.500 metara), a treća iz Lase na Tibetu (3.600 metara).

Učesnici iz Landžoua i Lase u proseku su živeli na tim visinama jednu do dve godine, a prethodno su stanovali u nizijskim predelima.

Istraživači su svima merili zasićenost krvi kiseonikom i koristili funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) za procenu funkcionalne povezanosti u mozgu.

Kao što se i očekivalo, zasićenost krvi kiseonikom bila je niža kod ljudi koji žive na većim nadmorskim visinama. U Sijanu je iznosila 97,1 odsto, u Landžouu 96,1 odsto, a u Lasi 91 odsto. Međutim, snimci mozga otkrili su značajnije promene.

Iako je povezanost unutar glavnih mreža bila uglavnom slična kod svih učesnika, naučnici su utvrdili znatno jaču funkcionalnu povezanost između pet parova moždanih regiona kod grupa koje žive na većim nadmorskim visinama. U poređenju sa grupom iz nizijskog Sijana, učesnici iz Landžoua i Lase pokazali su jače veze između medijalnog prefrontalnog korteksa i levog zadnjeg parijetalnog korteksa, kao i između nekoliko drugih ključnih regiona.

Prilagođavanje ili rani znak poremećaja

Istraživači su otkrili da je pojačana povezanost između ovih moždanih regiona povezana sa nižom zasićenošću krvi kiseonikom. To ukazuje na zaključak da mozak reorganizuje svoju aktivnost kao odgovor na smanjenu dostupnost kiseonika.

„To bi moglo da predstavlja adaptivnu reorganizaciju dinamike moždanih mreža pod uticajem hronične hipoksije. Reč je o obliku neuroplastičnosti koji potencijalno omogućava integrisaniju obradu informacija ili nadoknađuje smanjenu efikasnost pojedinih regiona u zahtevnom okruženju“, objašnjavaju autori.

Ipak, napominju da njihovi podaci ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi da li je reč o kompenzacionom prilagođavanju ili o pretkliničkom pomaku ka manje efikasnom stanju.

Autori priznaju da je uzorak bio mali i da bi buduća istraživanja trebalo da obuhvate veći broj učesnika. Budući da je studija bila opservaciona, njome se ne može utvrditi uzročno-posledična veza. Uprkos tome, nalazi jasno ukazuju na to da se u mozgu dešavaju promene.

„Naši podaci ukazuju na to da hipoksija na velikim nadmorskim visinama značajno utiče na povezanost između tri osnovne velike moždane mreže“, zaključuju autori.

Smatraju da bi njihovi rezultati mogli da pomognu u razumevanju uticaja velikih nadmorskih visina na kognitivne funkcije, kao i u razvoju ciljanih terapijskih intervencija.

Studija je objavljena u naučnom časopisu „MedScience“.

(sputnikportal.rs)

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