ISKORISTITE DOK JE SEZONA: Smršajte uz obilje salate, a budite siti (JELOVNIK)

LAGANA i uravnotežena ishrana zasnovana na sezonskom povrću i voću jedan je od najjednostavnijih načina da se organizmu obezbede vitamini, minerali, vlakna i antioksidansi. Salate obogaćene namirnicama poput kukuruza šećerca, mladog sira, integralne testenine, krompira, mahunarki ili nemasnog mesa mogu da predstavljaju kompletan i hranljiv obrok.

yelenayemchuk

Velika prednost ovakvog načina ishrane jeste što povrće sadrži mnogo vode i vlakana, pa daje osećaj sitosti uz relativno malo kalorija. Vlakna usporavaju varenje, doprinose boljoj kontroli šećera u krvi i pomažu pravilnom radu creva.

Pod uslovom da su salate pravilno sastavljene, dakle ne isključivo od povrća i voća, već i izvora proteina (mladi sir, posni sir, tunjevina, piletina, jaja, pasulj, leblebije), umerene količine složenih ugljenih hidrata (integralna testenina, kukuruz šećerac, krompir, integralni hleb), malo zdravih masti (maslinovo ulje, orašasti plodovi, semenke), olakšavaju stvaranje kalorijskog deficita neophodnog za gubitak viška kilograma. Takođe, uslov je i da se vodi računa o količini maslinovog ulja, sireva, testenine i orašastih plodova, jer i zdrave namirnice mogu značajno da povećaju kalorijsku vrednost obroka.

Bitno pravilo je i da najmanje polovinu salate neka čini povrće, koristite maksimalno kašičicu do dve maslinovog ulja po salati, pijte dovoljno vode tokom dana.

Kombinujte ovakav način ishrane sa svakodnevnom šetnjom od 30 do 45 minuta. Ovako sastavljen jelovnik uglavnom obezbeđuje sitost uz umeren unos kalorija, pa kod većine osoba može doprineti postepenom i zdravom gubitku telesne mase od oko 0,3 do 0,8 kg nedeljno, u zavisnosti od početne težine, pola, uzrasta i nivoa fizičke aktivnosti.

Evo konkretnog predloga jelovnika:

Foto: Printskrin/Youtube/Šta za ručak

Ponedeljak

Doručak: Grčki jogurt, šaka jagoda, kašika mlevenih oraha

Ručak: Zelena salata, krastavac,

paradajz, paprika, 120 g tunjevine, 100 g kukuruza šećerca, kašičica maslinovog ulja

Užina: Pomorandža

Večera: Mladi sir, rotkvice, krastavac, integralni tost

Foto: pixabay/Mondgesicht

Utorak

Doručak: Ovsene pahuljice sa jogurtom, kivi

Ručak: Mešana salata od zelene salate, paradajza i paprike, 120 g pečene piletine, 150 g kuvanog mladog krompira, limunov sok

Užina: Breskva ili kajsije

Večera: Paradajz salata sa mladim sirom, integralni hleb

Foto: Depositphotos/Anna_Shepulova

Sreda

Doručak: Posni sir, paradajz, integralni dvopek

Ručak: Integralna testenina (70 g suve), rukola, čeri paradajz, krastavac, mladi sir, masline

Užina: Grejpfrut

Večera: Salata od kupusa i šargarepe, kuvano jaje

Četvrtak

Doručak: Kefir, jabuka

Ručak: Zelena salata, paprika, krastavac, dva kuvana jaja, 100 g kukuruza šećerca, kašičica maslinovog ulja

Užina: Nekoliko trešanja ili višanja

Večera: Salata od paradajza, krastavca i mladog sira

Foto: freepik/ azerbaijan_stockers

Petak

Doručak: Jogurt, integralni tost, sveža paprika

Ručak: Mešana salata od paradajza, krastavca, zelene salate i rukole 120 g pečene ćuretine, 150 g kuvanog krompir, limunov sok i peršun

Užina: Kivi ili pomorandža

Večera Salata od kupusa, šargarepe i kukuruza šećerca, posni sir