ISKORISTITE DOK JE SEZONA: Smršajte uz obilje salate, a budite siti (JELOVNIK)
LAGANA i uravnotežena ishrana zasnovana na sezonskom povrću i voću jedan je od najjednostavnijih načina da se organizmu obezbede vitamini, minerali, vlakna i antioksidansi. Salate obogaćene namirnicama poput kukuruza šećerca, mladog sira, integralne testenine, krompira, mahunarki ili nemasnog mesa mogu da predstavljaju kompletan i hranljiv obrok.
Velika prednost ovakvog načina ishrane jeste što povrće sadrži mnogo vode i vlakana, pa daje osećaj sitosti uz relativno malo kalorija. Vlakna usporavaju varenje, doprinose boljoj kontroli šećera u krvi i pomažu pravilnom radu creva.
Pod uslovom da su salate pravilno sastavljene, dakle ne isključivo od povrća i voća, već i izvora proteina (mladi sir, posni sir, tunjevina, piletina, jaja, pasulj, leblebije), umerene količine složenih ugljenih hidrata (integralna testenina, kukuruz šećerac, krompir, integralni hleb), malo zdravih masti (maslinovo ulje, orašasti plodovi, semenke), olakšavaju stvaranje kalorijskog deficita neophodnog za gubitak viška kilograma. Takođe, uslov je i da se vodi računa o količini maslinovog ulja, sireva, testenine i orašastih plodova, jer i zdrave namirnice mogu značajno da povećaju kalorijsku vrednost obroka.
Bitno pravilo je i da najmanje polovinu salate neka čini povrće, koristite maksimalno kašičicu do dve maslinovog ulja po salati, pijte dovoljno vode tokom dana.
Kombinujte ovakav način ishrane sa svakodnevnom šetnjom od 30 do 45 minuta. Ovako sastavljen jelovnik uglavnom obezbeđuje sitost uz umeren unos kalorija, pa kod većine osoba može doprineti postepenom i zdravom gubitku telesne mase od oko 0,3 do 0,8 kg nedeljno, u zavisnosti od početne težine, pola, uzrasta i nivoa fizičke aktivnosti.
Evo konkretnog predloga jelovnika:
Ponedeljak
Doručak: Grčki jogurt, šaka jagoda, kašika mlevenih oraha
Ručak: Zelena salata, krastavac,
paradajz, paprika, 120 g tunjevine, 100 g kukuruza šećerca, kašičica maslinovog ulja
Užina: Pomorandža
Večera: Mladi sir, rotkvice, krastavac, integralni tost
Utorak
Doručak: Ovsene pahuljice sa jogurtom, kivi
Ručak: Mešana salata od zelene salate, paradajza i paprike, 120 g pečene piletine, 150 g kuvanog mladog krompira, limunov sok
Užina: Breskva ili kajsije
Večera: Paradajz salata sa mladim sirom, integralni hleb
Sreda
Doručak: Posni sir, paradajz, integralni dvopek
Ručak: Integralna testenina (70 g suve), rukola, čeri paradajz, krastavac, mladi sir, masline
Užina: Grejpfrut
Večera: Salata od kupusa i šargarepe, kuvano jaje
Četvrtak
Doručak: Kefir, jabuka
Ručak: Zelena salata, paprika, krastavac, dva kuvana jaja, 100 g kukuruza šećerca, kašičica maslinovog ulja
Užina: Nekoliko trešanja ili višanja
Večera: Salata od paradajza, krastavca i mladog sira
Petak
Doručak: Jogurt, integralni tost, sveža paprika
Ručak: Mešana salata od paradajza, krastavca, zelene salate i rukole 120 g pečene ćuretine, 150 g kuvanog krompir, limunov sok i peršun
Užina: Kivi ili pomorandža
Večera Salata od kupusa, šargarepe i kukuruza šećerca, posni sir
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