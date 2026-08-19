VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Naučnici otkrili neočekivani uzrok muške neplodnosti

NAUČNICI Instituta imunologije i fiziologije Uralskog ogranka Ruske akademije nauka i Uralski federalni univerzitet (UrFU) otkrili su neočekivani uzrok do sada naučno neobjašnjive neplodnosti kod muškaraca.

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Prema njihovim podacima, poremećaj rada reproduktivnog sistema može biti izazvan termičkim stresom (pregrevanjem testisa), koji pokreće nepravilan rad dela imunskog sistema — mastocita.

Tradicionalno se glavni uzroci muške neplodnosti povezuju sa poremećajima u radu ćelija reproduktivnih organa — njihovim funkcionalnim karakteristikama i genetskim osobinama. Međutim, u oko 30 odsto slučajeva lekari ne uspevaju da utvrde uzrok nesposobnosti muškarca da ima potomstvo, pa se postavlja dijagnoza „idiopatska neplodnost“ (idiopatska — bolest čiji uzrok lekarima nije poznat).

Ovo ukazuje na to da uzroci muške neplodnosti mogu biti povezani ne samo direktno sa polnim ćelijama, već i sa poremećajima u mikrookruženju okolnog tkiva.

Naučnici UrFU, u saradnji sa kolegama iz Instituta za imunologiju i fiziologiju, usmerili su pažnju na ćelijsko mikrookruženje testisa — složen sistem u kojem različite vrste ćelija neprestano međusobno deluju putem hemijskih signala, obezbeđujući uslove za stvaranje zdravih spermatozoida.

Oni su takođe naveli da poremećaj funkcija ćelija mikrookruženja koje okružuju polne ćelije, pod uticajem različitih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, može značajno uticati na mušku plodnost.

Poznato je da povišena temperatura negativno utiče na spermatozoide. Rad uralskih istraživača pokazao je da istovremeno dolazi do aktivacije mastocita i povećanja njihovog broja u organima muškog reproduktivnog sistema, posebno u testisima i epididimisu (pasemeniku).

Mastociti su imune ćelije koje predstavljaju prvu liniju odbrane i učestvuju u regulisanju funkcija drugih ćelija imunskog sistema. Oni oslobađaju širok spektar biološki aktivnih supstanci, zahvaljujući čemu mogu uticati ne samo na rad imunskog sistema, već i na druge ćelije tkiva i organa.

„Mastociti su među ćelijama koje reaguju na toplotni stres. Oni sadrže i oslobađaju različite biološki aktivne supstance koje utiču na rad okolnih ćelija. Kada se aktiviraju pod uticajem visoke temperature, mastociti menjaju normalno mikrookruženje u testisima, što potencijalno može dovesti do poremećaja muške reproduktivne funkcije“, objasnio je jedan od autora istraživanja, student doktorskih studija na Departmanu za biologiju i fundamentalnu medicinu UrFU Ali Sadek.

Prema rečima naučnika, dobijeni rezultati predstavljaju osnovu za dalja istraživanja usmerena na razvoj novih pristupa u dijagnostici i lečenju muške neplodnosti. Umesto da terapija bude usmerena isključivo na spermatozoide, u budućnosti bi mogla da bude usmerena na očuvanje normalnog stanja mikrookruženja testisa.

U budućnosti naučni tim planira da proučava interakciju mastocita sa drugim komponentama mikrookruženja testisa, ali i da kreira pristupe za očuvanje reproduktivnog zdravlja pri izloženosti stresnim faktorima, zaključila je pres-služba univerziteta.

Istraživanje je finansirao Institut za prirodne nauke i matematiku UrFU-a, a sprovedena je u okviru državnog zadatka Instituta za imunologiju i fiziologiju Uralskog ogranka Ruske akademije nauka za Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije.

sputnikportal.rs

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