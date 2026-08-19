VEŽBE SA LOPTOM ZA POKRETLJIVOST: Za rekreaciju nije neophodna skupa oprema, ili odlazak u teretanu

ZA rekreaciju nije neophodna skupa oprema niti odlazak u teretanu. Dovoljna je obična gumena ili fudbalska lopta srednje veličine da trening postane zanimljiviji, dinamičniji i efikasniji.

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Vežbe sa loptom poboljšavaju koordinaciju pokreta, ravnotežu, snagu mišića i pokretljivost zglobova, a istovremeno podstiču koncentraciju i brže reakcije. Zbog toga su pogodne za gotovo sve generacije - od dece do starijih osoba koje žele da ostanu fizički aktivne.

Lopta predstavlja nestabilan rekvizit koji tera telo da neprekidno održava ravnotežu. Na taj način aktiviraju se mišići stomaka, leđa i karlice, koji imaju važnu ulogu u pravilnom držanju tela i zaštiti kičmenog stuba. Vežbe se mogu izvoditi u dvorištu, parku ili stanu, a dovoljan je prostor od nekoliko kvadratnih metara. Pre početka treninga preporučuje se pet do deset minuta zagrevanja laganim hodanjem, kruženjem ramenima, kukovima i zglobovima, kao i istezanjem.

Vežbe sa običnom loptom mogu da se izvode dva do četiri puta nedeljno u trajanju od 20 do 40 minuta. Intenzitet treba prilagoditi godinama, fizičkoj spremnosti i eventualnim zdravstvenim ograničenjima. Redovno vežbanje doprinosi boljoj kondiciji, većoj pokretljivosti, pravilnijem držanju tela i smanjuje rizik od povreda u svakodnevnim aktivnostima.

Evo predloga vežbi:

Struk

Stanite uspravno sa stopalima u širini ramena. Prebacujte loptu iz jedne ruke u drugu iza leđa i ispred tela, praveći krug oko struka. Posle minut promenite smer. Vežba poboljšava koordinaciju, pokretljivost ramena i aktivira mišiće trupa.

Čučanj

Držite loptu ispred grudi. Spustite se u čučanj, a pri ustajanju podignite loptu iznad glave. Uradite 10 do 15 ponavljanja. Jačaju se mišići nogu, zadnjice, ramena i leđa.

Iskorak

Napravite korak napred u iskorak, a loptu držite ispred tela. Kada se spustite, okrenite trup prema nozi koja je napred, zatim se vratite u početni položaj. Izvedite po deset ponavljanja svakom nogom. Vežba poboljšava stabilnost i pokretljivost kičme.

Kolena

Držite loptu ispred tela u visini stomaka. Naizmenično podižite kolena pokušavajući da njima dodirnete loptu. Vežbu radite 30 do 60 sekundi u umerenom ritmu. Dobra je za jačanje trbušnih mišića i poboljšanje kondicije.

Zid

Stanite dva do tri metra od zida i bacajte loptu jednom, pa drugom rukom ili sa obe ruke. Pokušajte da uhvatite loptu bez pomeranja stopala, a zatim postepeno povećavajte brzinu. Ova vežba razvija koordinaciju, reflekse i preciznost.

Bočno

Stanite blago savijenih kolena. Prebacujte loptu iz jedne u drugu ruku ispred tela, uz blago okretanje trupa levo i desno. Vežbu izvodite jedan do dva minuta. Aktiviraju se mišići stomaka, leđa i ramena.

Most

Lezite na leđa, savijte kolena, a loptu postavite između njih. Stisnite loptu i podignite kukove od poda. Zadržite položaj tri do pet sekundi, pa se vratite. Ponovite 10 do 15 puta. Vežba jača zadnjicu, zadnju ložu i unutrašnju stranu butina.

Noge

Lezite na leđa i uhvatite loptu između stopala ili članaka. Polako podižite noge do ugla od oko 90 stepeni, zatim ih spuštajte bez dodirivanja poda. Uradite osam do dvanaest ponavljanja. Vežba jača trbušne mišiće i mišiće nogu.