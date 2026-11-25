U JEDNOM od pogona kompanije "Franca" u Industrijskoj zoni u Bijelom Polju danas je stradala radnica G. Š. (49).

Foto: M. Sekulović

Ona je u Opštu bolnicu u Bijelom Polju primljena sa teškim povredama glave i vrata i uprkos naporima osoblja ove ustanove, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

- Dežurni tužilac je obavešten o događaju i izašao je na lice mesta radi vršenja uviđaja. Bliže podatke o okolnostima pod kojima je radnica smrtno stradala za sada nemamo - kazali su iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju. - Uzroci tragedije biti poznati nakon uviđaja i nalaza obdukcije koju je tužilaštvo naredilo.