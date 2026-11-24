USTAVNI odbor Skupštine Crne Gore razmatra peticiju "Srpski4EU – inicijativa za jezičku ravnopravnost“, koju je podneo profesor Dušan Krcunović iz Nikšića, a koju je za nekoliko dana potpisalo više od 22.000 građana.

V.K.

Peticijom se traži da Crna Gora pokrene inicijativu da se i srpski jezik kandiduje za status službenog jezika.

Predsednica odbora Jelena Božović (NSD) kazala je da je sednica zakazana bez odlaganja, imajući u vidu važnost ovog pitanja.

-Ustavotvorci su napravili vrlo rigidan Ustav u tom pogledu. Za izmenu norme o službenom jeziku, potrebno je da 54 poslanika podrže izmene, a onda na referendumu tri petine svih birača. Vidite koliko je to zatvoren sistem, rekla je Božovićeva.

Ona je rekla da je inicijativi dala institucionalnu podršku, jer je sama sednica odmah zakazana, ali je naglasila da predlagač treba da obrazloži na šta se inicijativa konkretnije odnosi.

-Ovde nije samo ustavno-pravno pitanje jezika, ovo je jezik sa vekovnom tradicijom postojanja. Srpski jezik nije samo sredstvo komunikacije. Miroslavljevo jevanđelje Unesko je uvrstio na Svetsku listu kulturne baštine, kazala je Božovićeva.

Kada je u pitanju položaj srpskog naroda, dodala je, posebno je važno imati u vidu podatke sa popisa. U vremenu donošenja Ustava 2007. godine, srpski jezik je prema popisu govorilo dve trećine građana, ali nije dobio status službenog jezika. Legitimno je, navela je, otvarati pitanje položaja srpskog jezika.

-Srpski jezik treba da ima status službenog jezika u Crnoj Gori. Ovo za nas u NSD nije dnevnopolitičko pitanje, rekla je Božovićeva.

Ona je kazala da je izmena člana Ustava o službenom jeziku složena procedura, dok bi normiranje srpskog jezika kao službenog na nivou EU podrazumevalo drugačiju proceduru, i to nisu ista pitanja.

Jedan od predlagača, Stefan Sinanović zahvalio je na podršci inicijativi, ističući da se radi o veoma važnom demokratskom pitanju. On je istakao da ovaj predlog nije nikakav presedan.

-Naprotiv, Crna Gora bi mogla da bude jedina zemlja u kojoj jezik kojim govori velika većina građana nema status službenog jezika, kazao je Sinanović.

Inicijativom se predlaže da Skupština preduzme aktivnosti kako bi, u unutrašnjem poretku i u kontekstu pristupanja EU, srpski jezik – kao maternji najzastupljeniji – izjednačila s drugim po zastupljenosti jezikom u zemlji. Peticija afirmiše ideje jednakosti, jezičkog i demokratskog pluralizma. Cilj je ravnopravnost po ugledu na brojne članice EU poput Belgije, Finske, Irske ili Malte.

-Sposobnost Crne Gore da uvaži osnovno pravo najvećeg dela svojih građana pokazala bi njenu demokratsku zrelost, čineći je dostojnom članicom EU, rekli su predlagači.

U nekim sredinama u Crnoj Gori, rekao je, više od 80 odsto građana govori srpskim jezikom, a podaci popisa objavljeni 2024. godine pokazuju da je 269.307 ili 43,18 odsto lica izjavilo da im je srpski jezik maternji.

Sinanović je rekao da je rešavanje ovog pitanja evropska praksa, ukazujući da načelo višejezičnosti treba da bude poštovano. U duhu ravnopravnosti, rekao je, ova inicijativa osnažuje evropske vrednosti.

-Mi ne tražimo promene Ustava nego zastupamo rešenja višejezičnosti po ugledu na deo država EU, podvukao je Sinanović.

Božović je rekla da predlagači ne žele ustavne izmene, nego samo da se u nastupu prema EU poštuje činjenica da je srpski jezik najzastupljeniji u Crnoj Gori.

Darko Dragović (PES) rekao je da predlagači očito ne traže ustavne izmene. Rekao je da ne ulazi u to je li inicijativa opravdana ili nije, o tome će se tek pričati, ali sporno je uopšte ovlašćenje Ustavnog odbora i parlamenta da se njome bave.

-Ova inicijativa trebalo je da bude upućena izvršnoj vlasti, odnosno Vladi Crne Gore. I da u dogovoru sa Evropskom komisijom i Vladom pokušate da izdejstvujete ovo što je potpuno legitimno pitanje. I želim vam svu sreću u tome. Međutim, pri činjenici da je jasno koja su ovlašćenja odbora, mislim da postoji rizik da se uđe u zonu zloupotrebe odbora, rekao je Dragović.

Podršku je dao i Nikola Rovčanin (Demokratska Crna Gora), ističući da je i Ustav 2007. godine pisan na srpskom jeziku. On je rekao da srpski jezik ima svoje jasno mesto u Crnoj Gori, i to se mora uvažiti.

-Imamo puno pravo da razmatramo ovo pitanje, rekao je Rovčanin.

Slađana Kaluđerović (SNP) rekla je da je srpski jezik - jezik većine u Crnoj Gori i to pitanje mora da bude rešeno. Kazala je da srpski jezik ima snažno utemeljenje, i da je Crna Gora čak pre Srbije definisala srpski kao svoj jezik.

Ona je navela da je SNP i pre 15,16 godina sa tadašnjim vlastima razgovarao o identitetskim pitanjima, i da je uvek imao jasan stav o simbolima države.

-Treba razgovarati o složenim pitanjima, o osetljivim političkim pitanjima, i zatvoriti ovo pitanje na demokratski način, rekla je Kaluđerović, prenosi portal RTCG.

Aleksandra Vuković Kuč (DPS) rekla je da niko ne negira srpski jezik i srpstvo, ali da Crna Gora mora imati crnogorski jezik kao jezik Crne Gore. Ona je rekla da nije Vlada nadležna za to pitanje, već parlamenta. Podsetila je na ustavne procedure koje previđaju promenu članova koji tretiraju pitanje službenog jezika države.

Navela je da poštuje predlagače i inicijativu, ali je naglasila da pojedini političari zloupotrebljavaju ovo pitanje.

-Ovo nije pitanje koje sada treba pokretati. Vratimo se našoj glavnoj temi, evropskim integracijama, rekla je Vuković Kuč.

(sputnikportal.rs)

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