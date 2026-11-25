Erling Haland vodi neobičnu pravnu bitku koja traje već nekoliko godina. Napadač Mančester sitija pokušava da zaštiti sopstveno prezime kao brend, ali mu je plan pokvario poljski električar Mihal Vons koji je još 2022. godine registrovao naziv „Haaland“ kao zaštitni znak Evropske unije. Njihov spor prošao je kroz dve instance nadležnog evropskog zavoda, a sada je stigao i pred Opšti sud Evropske unije u Luksemburgu.

Credit: Will Palmer/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Poljak je zaštitio naziv za čak 16 kategorija proizvoda. Na spisku su se našli sportska odeća, obuća, sportska oprema, energetska pića, igračke, ali i ženski donji veš. Registracija je obuhvatila širok spektar robe, zbog čega je norveški fudbaler posumnjao da je njegovo svetski poznato prezime iskorišćeno u komercijalne svrhe.

Problem je otkriven 2023. godine, kada je Haland pokušao da registruje svoje ime kao zaštitni znak na teritoriji Evropske unije. Tada je saznao da je naziv već zaštićen na ime drugog lica. Njegov pravni tim pokrenuo je postupak za poništavanje registracije, uz obrazloženje da je Poljak postupao u zloj veri i želeo da zaradi na popularnosti jednog od najpoznatijih fudbalera današnjice.

Poljak tvrdi da nije znao ko je Haland

Vons, koji radi kao električar u Norveškoj, a živi u Poljskoj, negirao je da je naziv izabrao zbog fudbalera. Tvrdio je da u vreme registracije nije znao ko je Erling Haland, da ne prati norvešku reprezentaciju i da se prenosi stranih fudbalskih liga u Poljskoj uglavnom gledaju putem dodatno plaćenih televizijskih platformi.

Kao objašnjenje porekla naziva ponudio je nekoliko verzija. Jedna je bila da je „Haaland“ nastalo spajanjem poljske reči „hala“ i engleske reči „land“. Takođe je tvrdio da je reč o skraćenici izraza „High Advanced Activity Land“.

Poljak je dodatno isticao da je Haland uobičajeno norveško prezime i da se isti naziv može pronaći i kao geografski toponim.

Međutim, takva objašnjenja nisu ubedila nadležne institucije. Profesor prava na Univerzitetu u Oslu Ole-Andreas Rognstad ocenio je ih je kao slabo verodostojna, dok su predstavnici Kancelarije Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO) zaključili da je registracija izvršena u zloj veri, sa namerom da se iskoristi reputacija norveškog napadača.

Haland dobio dve pravne bitke, ali spor još nije završen

Prvu odluku u korist fudbalera EUIPO je doneo 24. septembra 2025. godine, kada je poništio registraciju zaštitnog znaka „HAALAND“. Poljak je uložio žalbu, ali je Peto žalbeno veće EUIPO-a 20. maja 2026. potvrdilo prethodnu odluku.

Vons, ipak, nije odustao. Već 22. jula 2026. podneo je tužbu Opštem sudu Evropske unije, u predmetu koji se vodi pod oznakom T-460/26. Njegov zahtev je da se poništi odluka žalbenog veća i ponovo omogući registracija spornog znaka, makar za proizvode i usluge koje nisu povezane sa delatnošću ili reputacijom fudbalera.

Postupak je trenutno u toku, a datum sudske rasprave još nije objavljen. Važno je naglasiti da je reč o Opštem sudu Evropske unije, a ne o Sudu pravde EU, kako se često navodi u medijskim izveštajima.

Dok čeka konačan epilog pravne bitke, Haland nastavlja da igra u dresu Mančester sitija, čiji je član od 2022. godine. Norvežanin je u dosadašnjem delu sezone 2026/27 postigao 14 golova na 15 utakmica u svim takmičenjima.

Ipak, ni njegov golgeterski učinak nije dovoljan da spreči rezultatske probleme engleskog kluba. Pep Gvardiola napustio je Siti na kraju prethodne sezone, a ekipu je preuzeo Enco Mareska. Tako se Haland, pored izazova na terenu, i dalje suočava sa neobičnom borbom za pravo da sopstveno prezime koristi kao zaštićeni brend.