OBNOVA DOMA ZDRAVLJA U HERCEG NOVOM: Najavljeno plaćeno stažiranje za srednji medicinski kadar
Završena je prva veća rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja u Herceg Novom posle njene izgradnje 1981. godine. U obnovu je uloženo oko 1,1 milion evra
Za obnovu odeljenja izabranih lekara za odrasle izdvojeno je 165 hiljada evra sopstvenih sredstava, Ministarstvo zdravlja obezbedilo je 130 hiljada za Razvojni centar za decu, a za poboljšanje energetske efikasnosti cele zgrade utrošeno je oko 800 hiljada evra. Otvaranju obnovljenih odeljenja prisustvovali su čelnici lokalne uprave direktorka Doma zdravlja članovi rukovodstva i lekari kao i ministar zdravlja dr Vojislav Šimun.
Govoreći na otvaranju renoviranih odeljenja Doma zdravlja Šimun je istakao značaj podrške Opštine i najavio da je Ministarstvo zdravlja planiralo da u saradnji sa lokalnim samoupravama osmisli model plaćenog stažiranja za srednji medicinski kadar. Medicinski tehničari tako bi po završetku škole primali naknadu do polaganja stručnog ispita i zaposlenja. Cilj je da se više mladih opredeli za rad u javnom zdravstvu. Plaćeni staž mogao bi da pomogne Domu zdravlja i Bolnici Meljine, kojima godinama nedostaje medicinsko osoblje.
U hercegnovskoj srednjoj školi „Ivan Goran Kovačić“ uskoro bi trebalo da završi školovanje prva generacija učenika smera za zdravstvene tehničare. Šimun očekuje da će bolji uslovi rada i veće plate podstaći mlade tehničare da se zaposle u javnim zdravstvenim ustanovama. Najavljeno je i uvođenje nacionalnog sistema za praćenje potrošnje i kretanja lekova. Na osnovu tih podataka, nadležni bi mogli bolje da planiraju nabavke i na vreme uoče rizik od nestašica.
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