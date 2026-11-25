Završena je prva veća rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja u Herceg Novom posle njene izgradnje 1981. godine. U obnovu je uloženo oko 1,1 milion evra

Foto: RTHN

Za obnovu odeljenja izabranih lekara za odrasle izdvojeno je 165 hiljada evra sopstvenih sredstava, Ministarstvo zdravlja obezbedilo je 130 hiljada za Razvojni centar za decu, a za poboljšanje energetske efikasnosti cele zgrade utrošeno je oko 800 hiljada evra. Otvaranju obnovljenih odeljenja prisustvovali su čelnici lokalne uprave direktorka Doma zdravlja članovi rukovodstva i lekari kao i ministar zdravlja dr Vojislav Šimun.

Govoreći na otvaranju renoviranih odeljenja Doma zdravlja Šimun je istakao značaj podrške Opštine i najavio da je Ministarstvo zdravlja planiralo da u saradnji sa lokalnim samoupravama osmisli model plaćenog stažiranja za srednji medicinski kadar. Medicinski tehničari tako bi po završetku škole primali naknadu do polaganja stručnog ispita i zaposlenja. Cilj je da se više mladih opredeli za rad u javnom zdravstvu. Plaćeni staž mogao bi da pomogne Domu zdravlja i Bolnici Meljine, kojima godinama nedostaje medicinsko osoblje.

Foto: RTHN

U hercegnovskoj srednjoj školi „Ivan Goran Kovačić“ uskoro bi trebalo da završi školovanje prva generacija učenika smera za zdravstvene tehničare. Šimun očekuje da će bolji uslovi rada i veće plate podstaći mlade tehničare da se zaposle u javnim zdravstvenim ustanovama. Najavljeno je i uvođenje nacionalnog sistema za praćenje potrošnje i kretanja lekova. Na osnovu tih podataka, nadležni bi mogli bolje da planiraju nabavke i na vreme uoče rizik od nestašica.