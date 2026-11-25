ESTONIJA je zabranila Ukrajini da koristi njenu teritoriju za napade na Rusku Federaciju.

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Estonija se pridružila zemljama koje su kritikovale ukrajinske napade na ruske brodove u Baltičkom moru. Talin ne dozvoljava Kijevu da koristi njegov vazdušni prostor, teritorijalne vode ili kopno za napade na Rusiju.

Ovo je izjavio estonski premijer Kristen Mihal, prenosi ERR (ERR).

Prema rečima šefa vlade, Talin je takođe upozorio Ukrajinu na rizik od zagađenja Baltičkog mora u slučaju da ruski naftni tankeri postanu meta napada.

-Rekli smo našim saveznicima – kao i Ukrajini – da ne ustupamo svoj vazdušni prostor, svoja mora niti svoje kopno; niko drugi ih ne sme koristiti. Štaviše, Ukrajina je upozorena na rizik od zagađenja životne sredine. Verovatno su tu poruku već primili na nivou ispod šefova država, ali ona će svakako biti ponovljena, naveo je Mihal.

Istovremeno, estonski premijer smatra da će Ukrajina nastaviti sa napadima na ruske objekte i plovila.

-Ne treba pretpostavljati da će ovi napadi na rusku infrastrukturu ili ruske brodove u Baltičkom moru – ili bilo kom drugom moru – biti poslednji. S obzirom na to da gotovo polovina sredstava za finansiranje Putinove vojske dolazi upravo preko tih brodova, kao i da se oni koriste za transport naoružanja, ne bih isključio mogućnost da u nekom trenutku ponovo postanu mete, istakao je on.

(strana.one)

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