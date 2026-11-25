Remijem je završena i druga partija meča za titulu svetskog prvaka u šahu između Gukeša Domaradžua i Džavohira Sindarova u Ženevi.

Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Ovoga puta dvojica velemajstora podelila su poen posle samo 20 poteza i nepuna dva sata borbe.

Aktuelni svetski šampion, koji je imao bele figure, opredelio se za Londonski sistem, popularno otvaranje koje karakteriše rani razvoj crnopoljnog lovca na f4. Sindarov je odgovorio aktivnom igrom u centru i ranim izvođenjem dame na b6, odakle je napao pešaka na b2 i primorao Indijca da topom brani pešaka.

Uzbekistanac je brzo završio razvoj figura i rokirao se već u desetom potezu. Gukeš je znatno više vremena trošio na pronalaženje odgovarajućeg plana igre, pa je samo na odluku o rokadi u 12. potezu utrošio gotovo 25 minuta.

Druga partija meča za titulu Beli: Gukeš Crni: Sindarov 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4. e3 e6 5. Nbd2 Nc6 6. c3 Be7 7. Ne5 Qb6 8. Rb1 Nxe5 9. Bxe5 Bd7 10. a4 O-O 11. Bd3 Qd8 12. O-O Rc8 13. Ra1 Be8 14. Qe2 Nd7 15. Bg3 f5 16. f3 Nf6 17. Be5 Nd7 18. Bg3 Nf6 19. Be5 Nd7 20. Bg3 Nf6 ½–½

Sindarov je u 15. potezu odigrao f5, učvrstivši kontrolu nad poljem e4. Usledilo je najduže razmišljanje u partiji – Gukeš je posle gotovo pola sata odlučio da odigra f3, pripremajući potencijalni prodor u centru.

Međutim, umesto zaoštravanja borbe, usledilo je ponavljanje poteza. Gukeš je pomerao lovca između polja e5 i g3, a Sindarov skakača između d7 i f6. Posle 20. poteza crnog partija je okončana trostrukim ponavljanjem pozicije, uz potpunu materijalnu ravnotežu.

Koliko je izazivač sigurno odigrao drugu partiju svedoči i podatak da mu je na časovniku ostalo više od 81 minuta, gotovo dvostruko više nego braniocu titule.

Rezultat u meču je 1:1, a treća partija igra se u četvrtak od 15 časova, kada će Sindarov ponovo imati bele figure.