BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko optužio je zapadne zemlje za neiskrenost zbog pokušaja da Minsk predstave kao agresora.

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„Nemojte nas nazivati agresorima i tako dalje. Vi razumete naš stav, našu politiku. Pripisujete nam ovaj rat i smatrate nas agresorima“, rekao je u intervjuu za francuski časopis Le Point.

Lukašenko je takođe pokazao mapu republike, opisujući događaje koji su prethodili početku specijalne vojne operacije.