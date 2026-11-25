LUKAŠENKO OČITAO BUKVICU ZAPADU: Pripisujete nam ovaj rat i smatrate nas agresorima
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko optužio je zapadne zemlje za neiskrenost zbog pokušaja da Minsk predstave kao agresora.
„Nemojte nas nazivati agresorima i tako dalje. Vi razumete naš stav, našu politiku. Pripisujete nam ovaj rat i smatrate nas agresorima“, rekao je u intervjuu za francuski časopis Le Point.
Lukašenko je takođe pokazao mapu republike, opisujući događaje koji su prethodili početku specijalne vojne operacije.
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