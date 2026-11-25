Trener madridskog Reala Žoze Murinjo proglasio je Džuda Belingama najboljim veznim fudbalerom sveta posle spektakularne partije engleskog reprezentativca protiv PSV-a u Ligi šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Madriđani su na poluvremenu gubili golom Ivana Perišića sa bele tačke, ali je ulazak Belingama umesto Orelijena Čuamenija potpuno promenio tok utakmice. Real je u nastavku postigao pet golova i upisao desetu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima.

Posebno je bio impresivan pogodak Engleza za vođstvo od 2:1, volej udarcem sa distance, koji je izazvao poređenja sa legendarnim Zinedinom Zidanom.

Murinjo je posle utakmice istakao da Belingam poseduje sve što je potrebno vrhunskom fudbaleru – fizičku snagu, tehniku, taktičku inteligenciju i ambiciju. Portugalac smatra i da je skandalozno što se Englez nije našao među deset najbolje plasiranih u izboru za Zlatnu loptu.

Belingam je zasluge za svoje odlične igre pripisao Murinju, objasnivši da je portugalski stručnjak promenio mnogo toga u Realu i vratio mu samopouzdanje.

Ipak, dvadesettrogodišnji Englez odbacio je poređenja sa Zidanom, čiju je peticu zadužio po dolasku u Madrid 2023. godine. Iako smatra da je protiv Holanđana postigao najlepši gol u karijeri, Belingam je naglasio da je Francuz bio daleko bolji i elegantniji fudbaler i da je njegov idol.

Real je posle pet kola usamljen na vrhu tabele Lige šampiona sa maksimalnih 15 bodova.