Utakmica se igra u četvrtak na "Planet grup areni".

FOTO: Jan De Meuleneir / PsnewZ / Profimedia

Fudbaleri Genta sjajno igraju u belgijskom šampionatu, ali im ne cvetaju ruže u Evropi.

"Poglavice" na tabeli nacionalnog prvenstva zauzimaju četvrto mesto, sa samo četiri boda manje za vodećim Union Sen Žiloazom, dok su u Ligi konferencije ostvarile po pobedu, remi i poraz.

Pred dolazak Crvene zvezde u četvrtom kolu Lige konferencije, trener Belgijanaca Rik de Mil, govorio je za medije:

- Beneš neće igrati jer je povredio stopalo. Ne očekujem da će dugo odsustvovati, pošto je ranije imao sličan problem sa drugim stopalom. Povreda nije nastala zbog udarca ili kontakta, već je pre posledica opterećenja. Primio je injekciju i nadam se da će nam se što pre priključiti. - rekao je De Mil.

Prokomentarisao je zdravstveno stanje Balikviše, koji je već pokušao da se vrati treninzima sa ekipom.

- I dalje intenzivno radimo na tome da se što pre oporavi. Nedavno je ponovo bio na terenu sa ostatkom ekipe, ali nam je najvažnije da mu se povreda ne obnovi.

Govoreći o Zvezdi, trener Genta ocenio je da crveno-beli po kvalitetu mogu da se porede sa Bragom. Njegov kolega Albert Rijera raspolaže iskusnim i mladim igračima, a tu grupu predvodi Vasilije Kostov.

- Možda smo pogrešno procenili snagu Brage, ali Crvenu zvezdu po kvalitetu zaista stavljam u isti rang. Imaju iskusnu ekipu, uz nekoliko veoma talentovanih mladih igrača. Ubedljivo vode u svom prvenstvu i već imaju iskustvo nastupa u Ligi šampiona. Tu je, recimo, Vasilije Kostov, čija je tržišna vrednost 25 miliona evra. On je izuzetan talenat iz njihove omladinske škole, ali imaju mnogo kvalitetnih fudbalera, posebno u ofanzivnom delu tima. Poštovanje se podrazumeva, ali na domaćem terenu moramo da verujemo i u sopstvene mogućnosti.

Priznaje da prethodne nedelje za njegov tim su bile veoma komplikovane, ali fudbaleri veruju i mogu da odgovore na najveće izazove.

- Apsolutno osećam da vera postoji. Poslednjih nedelja išlo je nešto teže, ali takvi periodi mogu da se dogode tokom sezone, čak i kada nema problema sa povredama. Potrebno je da sve podignemo za još jedan stepenik, a znam da su igrači spremni za borbu.

Trener Genta podsetio je da veliki broj igrača njih do prošle sezone nastupali za mladi tim kluba.

- Videćemo koliko je naša ekipa spremna za takav ritam, jer je mnogim igračima ovo prvo takvo iskustvo. Dosta njih je prošle godine još igralo za mladi tim Genta, pa tek treba videti kako će sve podneti. Pred nama je veliki izazov, ali to ne sme da nam bude izgovor. Slično je bilo prošle sezone u plej-ofu za titulu, kada smo želeli da izborimo plasman u Evropu, na koji je Gent dugo čekao. Bilo je uspona i padova, ali smo uspeli. Ni sada ne treba očekivati drugačiji put.

Smatra da je njegova ekipa zaslužila veći broj bodova, ali da je nokaut faza i dalje dostižna.

- Sami smo sebi uskratili dva boda. Trebalo je da imamo šest bodova iz tri utakmice, pa ćemo negde morati da napravimo mali podvig kako bismo izborili evropsko proleće. Utakmica sa Zvezdom još nije presudna za prolaz, ali mečevi na domaćem terenu veoma su važni. Trenutno ne treba da razmišljamo o plasmanu među osam najboljih. Cilj je da nastavimo takmičenje na proleće. Ako pobedimo u naredne dve utakmice, možda ćemo razgovarati drugačije, ali sada idemo korak po korak. - jasan je Rik de Mil.

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