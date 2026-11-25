Zatvor mu je ipak zamenjen uslovnom kaznom

Foto: Box to Box pictures, box to box pictures / Alamy / Profimedia

Nekadašnji engleski reprezentativac Rahim Sterling osuđen je na godinu dana zatvora, uslovno na 18 meseci, zbog opasne vožnje pod dejstvom azot-suboksida, poznatijeg kao „gas za smejanje“.

Bivšem asu Liverpula, Mančester sitija, Čelsija i Arsenala oduzeta je vozačka dozvola na dve godine, a moraće da odradi i 100 sati društveno korisnog rada.

Incident se dogodio 28. maja, kada je 31-godišnji fudbaler izazvao saobraćajnu nesreću na jugu Engleske. Svedoci su prijavili policiji da vozač crnog lamborginija nekontrolisano prelazi iz jedne trake u drugu, dok istovremeno udiše gas iz balona koji mu je zaklanjao vidik.

Sterling je na kraju sleteo sa kolovoza i oštetio automobil vredan 270.000 funti. Srećom, niko nije povređen. Policajci su ga zatekli na suvozačevom sedištu sa dve boce azot-suboksida.

Fudbaler je policiji priznao da ima problem sa ovom psihoaktivnom supstancom, a njegov advokat objasnio je da je počeo da je koristi tokom teškog perioda u karijeri.

Sterling je posle hapšenja dobrovoljno proveo 12 dana u centru za lečenje zavisnosti, što je sudija, uz dosadašnju neosuđivanost i humanitarni rad, uzela kao olakšavajuće okolnosti.

Četvorostruki šampion Engleske sa Mančester sitijem, koji je za nacionalni tim odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, trenutno je bez kluba. Poslednji angažman imao je u holandskom Fejenordu, koji je napustio po završetku prošle sezone.