Od fudbalske zvezde do zavisnika: Bivši reprezentativac Engleske zbog „gasa za smejanje“ osuđen na zatvorsku kaznu
Zatvor mu je ipak zamenjen uslovnom kaznom
Nekadašnji engleski reprezentativac Rahim Sterling osuđen je na godinu dana zatvora, uslovno na 18 meseci, zbog opasne vožnje pod dejstvom azot-suboksida, poznatijeg kao „gas za smejanje“.
Bivšem asu Liverpula, Mančester sitija, Čelsija i Arsenala oduzeta je vozačka dozvola na dve godine, a moraće da odradi i 100 sati društveno korisnog rada.
Incident se dogodio 28. maja, kada je 31-godišnji fudbaler izazvao saobraćajnu nesreću na jugu Engleske. Svedoci su prijavili policiji da vozač crnog lamborginija nekontrolisano prelazi iz jedne trake u drugu, dok istovremeno udiše gas iz balona koji mu je zaklanjao vidik.
Sterling je na kraju sleteo sa kolovoza i oštetio automobil vredan 270.000 funti. Srećom, niko nije povređen. Policajci su ga zatekli na suvozačevom sedištu sa dve boce azot-suboksida.
Fudbaler je policiji priznao da ima problem sa ovom psihoaktivnom supstancom, a njegov advokat objasnio je da je počeo da je koristi tokom teškog perioda u karijeri.
Sterling je posle hapšenja dobrovoljno proveo 12 dana u centru za lečenje zavisnosti, što je sudija, uz dosadašnju neosuđivanost i humanitarni rad, uzela kao olakšavajuće okolnosti.
Četvorostruki šampion Engleske sa Mančester sitijem, koji je za nacionalni tim odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, trenutno je bez kluba. Poslednji angažman imao je u holandskom Fejenordu, koji je napustio po završetku prošle sezone.
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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
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