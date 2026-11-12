Tajson Karter otkrio šta je ključno za pobedu na gostovanju Realu

Crvena zvezda nastavlja evroligašku borbu gostovanjem Real Madridu, a pred duel 11. kola, koji je na programu u četvrtak od 21 čas, crveno-beli u Španiju stižu sa pozicije drugoplasiranog tima na tabeli.

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Jedan od igrača od kojih se očekuje značajan doprinos jeste Tajson Karter. Američki bek smatra da Zvezda do pozitivnog rezultata na zahtevnom gostovanju može da dođe pre svega čvrstom odbranom, velikom energijom i maksimalnim zalaganjem.

- Bez obzira na to gde igramo, moramo da zadržimo naš defanzivni pristup i visok intenzitet. To su segmenti igre koje sami kontrolišemo. Može da se dogodi da nas šut ne služi, ali odbrana i borbenost uvek moraju da budu na odgovarajućem nivou - rekao je Karter za Meridian sport.

Poseban zadatak za ekipu sa Malog Kalemegdana biće zaustavljanje Andresa Felisa, koji je u odsustvu Fakunda Kampaca i Tea Maledona dobio veću ulogu u organizaciji napada madridskog sastava.

Karter dobro poznaje njegove kvalitete i svestan je da će crveno-beli morati da mu ograniče prodore ka košu.

- Reč je o veoma snažnom beku koji igra agresivno i često pokušava da prodorima stigne do koša. Najviše mu odgovara kada uspe da uđe u reket, zbog čega ćemo morati da mu otežamo upravo takvu igru - objasnio je košarkaš Zvezde.

Amerikanac ima iskustvo igranja protiv Reala iz perioda dok je nastupao za Unikahu, pa dobro zna koliko je teško ostvariti pobedu u Madridu. Kraljevski klub je pre poraza od Panatinaikosa vezao šest trijumfa u Evroligi, što dovoljno govori o njegovoj snazi na domaćem parketu.

Govoreći o sopstvenom mestu u timu i promenljivoj minutaži, Karter je istakao da je najvažnije da svaki igrač bude spreman da odgovori na zahteve stručnog štaba.

- Moraš u svakom trenutku da budeš spreman. Uloga može da se menja od utakmice do utakmice, u zavisnosti od protivnika i konkretnih duela. Kada dobiješ priliku, važno je da je iskoristiš na najbolji način - poručio je bek crveno-belih.

U poslednjem periodu Karter pokazuje sve veću sigurnost u napadu, a kao jedan od razloga za bolje partije izdvaja i napredak čitave ekipe.

- Na terenu se osećam sigurnije, posebno u napadu, i ponovo pronalazim pravi ritam. Kao tim sve bolje funkcionišemo, igramo brže, uspešnije zaustavljamo rivale i uživamo u takvom načinu igre. Verujem da zajedno postajemo sve bolji - istakao je on.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na doprinos Krisa Džonsa, koji je važnom trojkom u samoj završnici susreta u Pireju pomogao Zvezdi da stigne do velikog trijumfa.

Karter smatra da je prisustvo igrača takvog kalibra od ogromnog značaja, naročito u neizvesnim završnicama.

- Mnogo znači kada u ekipi imaš takvog košarkaša. Pokazao je da poseduje kvalitet da odlučuje utakmice u najvažnijim momentima. Kada se igraju neizvesne završnice, veliko je olakšanje znati da imaš nekoga na koga možeš da se osloniš - zaključio je Karter.