Crna Gora

MILO PRED SUDIJOM: Na predlog zaštitnice, nova saslušanja o aferi crnogorskog "Telekoma"

Veliša KADIĆ

03. 11. 2026. u 06:30

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IAKO je crnogorsko tužilaštvo ocenilo da je nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja u slučaju "Telekom", na predlog zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Bojane Ćirović, počinju nova saslušanja zbog sumnji u korupciju.

МИЛО ПРЕД СУДИЈОМ: На предлог заштитнице, нова саслушања о афери црногорског Телекома

V.K.

Prema nezvaničnim saznanjima nekadašnji predsednik Crne Gore Milo Đukanović trebalo bi danas da bude saslušan pred sudijom za istragu Višeg suda u Podgorici zbog sumnji u korupciju prilikom privatizacije "Telekoma 2005".

Tokom ove sedmice očekuje se saslušanje i njegove sestre, advokatice Ane Đukanović, biznismena Veselina Barovića, nekadašnjeg čelnika "Telekoma", Olega Obradovića i Damjana Hoste, koji je učestvovao u prodaji manjinskih akcija.

MANS 1. marta 2019. godine podneo je krivičnu prijavu protiv Mila i Ane Đukanović i više drugih osoba, sumnjajući da su prilikom privatizacije "Telekoma" zloupotrebili položaj i omogućili isplatu mita preko konsultantskih ugovora. Mađarskom investitoru je uz pomoć predstavnika tadašnje DPS vlasti omogućeno da stekne kontrolu nad "Telekomom".

Dok su zauzvrat, kako tvrdi MANS,

preko fiktivnih poslovnih aranžmana isplaćivana sredstva namenjena podmićivanju. Ta NVO posebno problematizuje odluku Vlade da iz budžeta doplati razliku u ceni akcija manjinskih vlasnika, povezujući je sa pregovorima koji su vođeni tokom privatizacije. MANS je izneo sumnju da je među primaocima nezakonitih isplata bio i Đukanović. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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