Crna Gora

VELIKA TRAGEDIJA U CRNOJ GORI: Dečak (14) poginuo kada se prevrnuo viljuškar

В.Н.

28. 10. 2026. u 00:05

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DEČAK (14) smrtno je stradao danas u nikšićkom naselju Ozrinići, a prema prvim informacijama, nesreća se dogodila usled prevrtanja viljuškara kojim je, kako se sumnja, on upravljao.

ВЕЛИКА ТРАГЕДИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ: Дечак (14) погинуо када се преврнуо виљушкар

Foto AP/R. Bojović

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić obavešteni su oko 16.30 časova od Službe hitne medicinske pomoći da je u Ozrinićima smrtno stradalo maloletno lice.

Prema nezvaničnim saznanjima, dečak je stradao u dvorištu porodične kuće, kada se viljuškar kojim je upravljao prevrnuo.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji rukovodi uviđajem.

Policija i tužilaštvo preduzimaju mere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Iz Uprave policije kazali su da neće saopštavati dodatne detalje, imajući u vidu da je reč o maloletnom licu i da su policijsko-tužilačke aktivnosti u toku.

Istraga bi trebalo da rasvetli kako je došlo do prevrtanja radne mašine i pod kojim okolnostima je dečak izgubio život.

(Alo)

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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