PUCAO U VANBRAČNU SUPRUGU, PA UBIO SEBE: Žena hitno prebačena u bolnicu u Baru

RANjENA ženska osoba transportovana je hitno Opštu bonicu u Baru. Baranin Z. S. pucao je u svoju vanbračnu suprugu, zatim izvršio samoubistvo, saznaju "Vijesti" nezavnično.

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Iz Uprave policije saopšteno je da je Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar oko 14 sati prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Bjeliši.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, gde su zatekli Z. S. bez znakova života.

"Prema prvim saznanjima, Z. S. je, kako se sumnja, upotrebio vatreno oružje, pištolj, na štetu ženskog lica D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život. Nakon toga, Z. S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio samoubistvo", saopštila je policija.

Povređenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem.

"Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i po nalogu postupajućeg tužioca, preduzimaju uviđajne i druge izviđajne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

O svim preduzetim merama i radnjama javnost će, kako su dodali, biti blagovremeno obaveštena.

(Telegraf)