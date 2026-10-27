PUCAO U VANBRAČNU SUPRUGU, PA UBIO SEBE: Žena hitno prebačena u bolnicu u Baru
RANjENA ženska osoba transportovana je hitno Opštu bonicu u Baru. Baranin Z. S. pucao je u svoju vanbračnu suprugu, zatim izvršio samoubistvo, saznaju "Vijesti" nezavnično.
Iz Uprave policije saopšteno je da je Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar oko 14 sati prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Bjeliši.
Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, gde su zatekli Z. S. bez znakova života.
"Prema prvim saznanjima, Z. S. je, kako se sumnja, upotrebio vatreno oružje, pištolj, na štetu ženskog lica D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život. Nakon toga, Z. S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio samoubistvo", saopštila je policija.
Povređenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći.
O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem.
"Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i po nalogu postupajućeg tužioca, preduzimaju uviđajne i druge izviđajne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", naveli su iz Uprave policije Crne Gore.
O svim preduzetim merama i radnjama javnost će, kako su dodali, biti blagovremeno obaveštena.
(Telegraf)
Preporučujemo
RAMPA ZA RUSKE TURISTE U CRNOJ GORI: Od 1. novembra vize, evo koliko koštaju
26. 10. 2026. u 11:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)