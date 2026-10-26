NOVO PRAVILO U CRNOJ GORI: Putnici će imati pravo na odštetu zbog kašnjenja vozova i autobusa

PUTNICI u Crnoj Gori imaju pravo na odštetu u slučaju kašnjenja vozova i autobusa, dok prevoznicima koji ne budu poštovali nova pravila prete kazne od 800 do 2.500 evra, na osnovu propisa usklađenih sa standardima EU.

V.K.

Nadležni su najavili i investicije u saobraćajnu infrastrukturu vredne više od 225 miliona evra, kao i nabavku tri nova vozila koja bi trebalo da saobraćaju do kraja 2028. godine, prenosi RTCG.

Kao ključna novina izdvaja se pravo putnika na štetu u slučaju kašnjenja voza ili autobusa, a nadležni već najavljuju ciklus investicija vredan više od 225 miliona evura, a očekuje se i rekonstrukcija pruge od Golubovaca do Bara.

Ministarstvo saobraćaja Crne Gore, kao nosilac poglavlja 14, već je doneo paket zakona o pravima putnika, koji predviđa da putnik ima pravo da u slučaju kašnjenja autobusa, voza, u slučaju gubljenja prtljaga, nepristupačnosti autobuske stanice ili železničke stanice licima sa invaliditetom, može da se podnese prigovor prevozniku.

Ukoliko prevoznik ne stupi po tom prigovoru, mogu da ulože žalbu crnogorskom Ministarstvu saobraćaja.

Tanjug

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