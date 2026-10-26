Crna Gora

NOVO PRAVILO U CRNOJ GORI: Putnici će imati pravo na odštetu zbog kašnjenja vozova i autobusa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 22:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PUTNICI u Crnoj Gori imaju pravo na odštetu u slučaju kašnjenja vozova i autobusa, dok prevoznicima koji ne budu poštovali nova pravila prete kazne od 800 do 2.500 evra, na osnovu propisa usklađenih sa standardima EU.

НОВО ПРАВИЛО У ЦРНОЈ ГОРИ: Путници ће имати право на одштету због кашњења возова и аутобуса

V.K.

Nadležni su najavili i investicije u saobraćajnu infrastrukturu vredne više od 225 miliona evra, kao i nabavku tri nova vozila koja bi trebalo da saobraćaju do kraja 2028. godine, prenosi RTCG.

Kao ključna novina izdvaja se pravo putnika na štetu u slučaju kašnjenja voza ili autobusa, a nadležni već najavljuju ciklus investicija vredan više od 225 miliona evura, a očekuje se i rekonstrukcija pruge od Golubovaca do Bara.

Ministarstvo saobraćaja Crne Gore, kao nosilac poglavlja 14, već je doneo paket zakona o pravima putnika, koji predviđa da putnik ima pravo da u slučaju kašnjenja autobusa, voza, u slučaju gubljenja prtljaga, nepristupačnosti autobuske stanice ili železničke stanice licima sa invaliditetom, može da se podnese prigovor prevozniku.

Ukoliko prevoznik ne stupi po tom prigovoru, mogu da ulože žalbu crnogorskom Ministarstvu saobraćaja.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"