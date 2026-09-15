NA LISTI I LIKVIDACIJA ŠARANOVIĆA: Crnogorsko specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv "škaljaraca" za šest ubistava

SPECIJALNO državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv osmorice, navodnih pripadnika "škaljarske" kriminalne grupe koju, prema navodima istrage, predvodi Baranin Stefan Đukić Mandić.

Foto M. Sekulović

Tužilaštvo ih tereti za učešće u šest ubistava, počinjenih tokom višegodišnjeg sukoba kriminalnih klanova.

Na optužnici su pored Stefana Đukića Mandića i Stefan Janković, Stefan Mićić, Predrag Đuričković, Mališa Bubanja, Vuk Lakićević, kao i Kotorani Tripo Ivović i Lazar Klakor.

Prema tvrdnjama SDT, kriminalna grupa formirana je početkom 2017. godine, a kao njeni organizatori u spisima se pominju sada pokojni Alan Kožar i Mile Radulović. Jedan od slučajeva koji se nalazi u fokusu tužilačke istrage jeste ubistvo Slobodana Šaranovića, koji je u martu 2017. likvidiran u Budvi. Ovo ubistvo, navodno je bilo motivisano osvetom i za njegovo izvršenje tvrdi se da je bila obećana velika novčana nagrada.

Tužilaštvo je, kako se navodi, do pojedinih saznanja došlo analizom komunikacije preko kriptovane aplikacije "Skaj", koju su, navodno, koristili osumnjičeni pripadnici kriminalne grupe.

"Operisali" u više gradova PREMA dosadašnjim nalazima istrage, aktivnosti grupe nisu bile ograničene samo na jedan grad. U spisima se pominju Podgorica, Bar, Budva, Tivat i druge lokacije. Za tužilaštvo je posebno značajna, navodna uloga pojedinih članova grupe, od namamljivanja žrtava i praćenja, preko neposrednog izvršenja, do uklanjanja tragova i skrivanja tela.

Posebna pažnja u istrazi posvećena je ubistvu Željka Bulatovića i Marka Sjekloće. Prema navodima tužilaštva, oni su u junu 2019. namamljeni da iz Podgorice dođu na područje Sutormana kod Bara. Tu su, kako se sumnja, ubijeni hicima iz vatrenog oružja, nakon čega su njihova tela sakrivena.

Tužilaštvo tvrdi da je Predrag Đuričković iskoristio poznanstvo sa Bulatovićem kako bi ih doveo na dogovorenu lokaciju, dok su ih tamo čekali drugi pripadnici grupe. U dokazima koje je SDT prikupio, nalaze se i poruke sa "Skaja" u kojima se, prema navodima tužilaštva, govori o načinu na koji je akcija sprovedena, ali i o pokušajima da se uklone tragovi. Deo dokaznog materijala predstavljaju komunikacije koje je, prema navodima SDT, vodio Stefan Đukić Mandić.

U jednoj od njih, tužilaštvo tvrdi, Đukić Mandić govori o šest ubistava, počinjenih tokom perioda od oko sedam meseci.

Istražitelji su te komunikacije povezivali sa više likvidacija koje su se našle u predmetu, uključujući ubistva počinjena u Budvi, na Sutormanu i u Tivtu.