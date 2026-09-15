SATOVI OTKUCALI MILOVU KORUPCIJU: Nekadašnji predsednik i premijer Crne Gore prekršio zakon

NEKADAŠNjI šef države i premijer Crne Gore Milo Đukanović, danas počasni predsednik DPS-a, prekršio je zakon o sprečavanju korupcije jer godinama Agenaciji za sprečavanje korupcije nije prijavljivao kolekciju skupocenih ručnih satova. To piše u novoj, objavljenoj odluci ASK-a, nakon što je Upravni sud poništio prethodnu.

Demokrate CG

Agencija sada navodi da Đukanović u izveštajima o prihodima i imovini za 2018/19/20/21/22/23. i 2024.godinu nije prijavio šest ručnih satova pojedinačne vrednosti veće od pet hiljada evra. Prema procenama veštaka ukupna tržišna vrednost tih satova kreće se od najmanje 86.500 do 164.600 evra.

Agencija je utvrdila i da Đukanović ni u izveštaju za prošlu godinu, drugoj nakon prestanka predsedničke funkcije, nije prijavio tri sata čija vrednost prelazi 10.000 evra iako se ona kreće od 62.800 do 109.100 evra.

LUKSUZNI STIL ŽIVOTA Demokratska Crna Gora više puta je oštro kritikovala bivšeg predsednika države Mila Đukanovića zbog neprijavljivanja kolekcije skupocenih ručnih satova. Njihovi zvaničnici, poput potpredsednika Vlade Moma Koprivice, kontinuirano naglašavaju da je Đukanović ovim postupkom ugrozio javni interes i da njegova imovina oslikava nesrazmeru između zvaničnih prihoda i luksuznog stila života u zemlji gde se građani bore za golu egzistenciju.

-Dok je u veselom raspoloženju pevušio baladu domobranitelja „Sude mi“, Đukanović nije ni pretpostavljao da je te noći, zapravo, bio u ulozi balkanskog Nostrodamusa i da će već danas opet da mu sude. A za šta mu sude? Opet za satove. E pa, ako mu treba suditi samo za satove, pored svih slčajeva za koje bi mu se moralo suditi -o kojima i vrapci na grani znaju doslovno sve detalje, bolje bi bilo ne suditi mu uopšte. Jer je, zaista, skandalozno da po datom pitanju šest godina nakon pada zločinačke diktature -ništa nije učinjeno, saopštio je u reagovanju politički analitičar Boško Vukićević, dodajući da se upravo u tome nalazi i glavni razlog „što kriminogena partija (DPS) i na današnji dan diže graju i nada se povratku na vlasti.“

Nakon prošlogodišnje odluke ASK-a, Đukanović je tu instituciju optužio za zlonamernost, falsifikovanje, pravni diletantizam i zloupotrebu službenog položaja. Sud je tada zamerio ASK-u što nije precizirao na koje se tačno imovinske kartone i periode odnosi utvrđena povreda, kao i način na koji je interpretirao Đukanovićevo izjašnjavanje.

Đukanović je ranije priznao da poseduje sat marke Breguet Tourbillon Perpetual Calendar, tvrdeći da ga je dobio na poklon još devedesetih godina. Međutim, veštak je utvrdio da sat koji se vidi na fotografijama ne odgovara tom modelu, već Breguet Classique Tourbillon Thermometeru 3767BA/13/2VU.

ASK je u novoj odluci naveo i kada su nastale fotografije šest satova na kojima sada zasniva povredu zakona. Franck Muller,vredan između 8.400 i 26.000 evra, vidi se na fotografijiama sa kongresa DPS-a u novembru 2019.godine. Cartier Pasha de Catrier 2770, procenjen na 8.700 do 11.000, identifikovan je na fotografiji konstittivne sednice Skupštine u aprilu 2009. Roger Dubus Excalibur, procenjen na 6.000 do 18.500 evra, fotografisan je 2010, kao i Rolex Daytona vredan između 13.800 i 34.600 evra, i Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph, procenjen između 34.000 i 47.500 evra, identifikovani su na fotografijama iz februara 2008.godine.

Agencija je potvrdila da je na tim autentičnim fotografijama Milo Đukanović „nesporno identifikovan“ kako nosi pomenute satove.