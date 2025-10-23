Crna Gora

IZVODIO RADOVE, OSTAVIO CEO GRAD BEZ VODE: Zbog neverovatnog događaja u Bijelom Polju, tužilaštvo formiralo predmet

Milutin SEKULOVIĆ

23. 10. 2025. u 17:27

OSNOVNO državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet u vezi sa uništenjem i presecanjem glavnog cevovoda u Kruševu, kojim se snadbeva kompletna opština Bijelo Polje.

ИЗВОДИО РАДОВЕ, ОСТАВИО ЦЕО ГРАД БЕЗ ВОДЕ: Због невероватног догађаја у Бијелом Пољу, тужилаштво формирало предмет

Foto: M.S.

Kako je saopšteno je povodom neverovatnog događaja, kada je zasada neimenovani građanin, usled građevinskih radova na privatnoj parceli u naselju Kruševo, "ukinuo" vodu u celoj opštini Bijelo Polje! Tom prilikom došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cevovoda.

- Dešavalo se da se preseče neki od vodova, ali je ovo prvi put u istoriji Vodovoda da se nekim radovima preseče glavni cevovod, saopšteno je iz Javnog preduzeća "Vodovod Bistrica", odakle je Odeljenju bezbednosti u Bijelom Polju podneta krivična prijava protiv osobe koja je tokom radova prekinula glavni cevovod.

Vodosnabdevanje na području Bijelog Polja je normalizovano kada su neophodne spojnice dovezene iz Beograda, a tokom nestanka vode štetu su pretrpele, osim građana i brojne firme. Bez vode su bili i dečji vrtići i laboratorija Doma zdravlja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LJUBIŠA JE ZASLUŽIO PRAVDU: Četiri godine od ubistva radnika obezbeđenja pošte u Nikšiću obeležila oslobađajuća presuda
Crna Gora

0 3

LJUBIŠA JE ZASLUŽIO PRAVDU: Četiri godine od ubistva radnika obezbeđenja pošte u Nikšiću obeležila oslobađajuća presuda

IAKO su od ubistva Ljubiše Mrdaka, radnika obezbeđenja Pošte u Nikšiću, koji je izgubio život 20. oktobra 2021, pokušavajući da zaustavi naoružane maskirane pljačkaše da otmu novac koji je bio namenjen penzionerima u tom gradu - oko 400.000 evra - protekle četiri godine, ruka pravde nije stigla ubice. Jedino je, zbog svoje žrtve, Ljubiša posthumno nagrađen priznanjem "Novosti", za najplemenitiji podvig godine.

20. 10. 2025. u 20:00V.K.

JAKOVA NIKO NE ČUJE: Razdor između predsednika Crne Gore Milatovića i parlamentarne većine sve dublji
Crna Gora

0 0

JAKOVA NIKO NE ČUJE: Razdor između predsednika Crne Gore Milatovića i parlamentarne većine sve dublji

JAZ između predsednika Crne Gore Jakova Milatovića i vladajuće većine sve je dublji. To pokazuju i poslednji događaji u Skupštini Crne Gore, ali i van nje. On je optužio aktuelnu vlast da su Rezolucija o Jasenovcu, ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i neizbor sudija Ustavnog suda tri problematične stvari parlamentarne većine koje su učinjene nauštrb evropskih integracija.

20. 10. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM