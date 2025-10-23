IZVODIO RADOVE, OSTAVIO CEO GRAD BEZ VODE: Zbog neverovatnog događaja u Bijelom Polju, tužilaštvo formiralo predmet

OSNOVNO državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet u vezi sa uništenjem i presecanjem glavnog cevovoda u Kruševu, kojim se snadbeva kompletna opština Bijelo Polje.

Foto: M.S.

Kako je saopšteno je povodom neverovatnog događaja, kada je zasada neimenovani građanin, usled građevinskih radova na privatnoj parceli u naselju Kruševo, "ukinuo" vodu u celoj opštini Bijelo Polje! Tom prilikom došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cevovoda.

- Dešavalo se da se preseče neki od vodova, ali je ovo prvi put u istoriji Vodovoda da se nekim radovima preseče glavni cevovod, saopšteno je iz Javnog preduzeća "Vodovod Bistrica", odakle je Odeljenju bezbednosti u Bijelom Polju podneta krivična prijava protiv osobe koja je tokom radova prekinula glavni cevovod.

Vodosnabdevanje na području Bijelog Polja je normalizovano kada su neophodne spojnice dovezene iz Beograda, a tokom nestanka vode štetu su pretrpele, osim građana i brojne firme. Bez vode su bili i dečji vrtići i laboratorija Doma zdravlja.