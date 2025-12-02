OSUĐENA VESNA MEDENICA: Đukanovićeva predsednica Vrhovnog suda mora na robiju
BIVŠA predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je danas na godinu i devet meseci zatvora, a sudija Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević na šest meseci zatvora.
To je prvostepena presuda koju je danas izrekao Branislav Leković, sudija Višeg suda u Podgorici.
Leković je rekao da je sud nesumniivo utvrdio da su Medenica i Vlahović Milosavljević izvršile krivicno delo.
Specijalni tužilac Vukas Radonjić je u izjavi medijima rekao da je zadovoljan osuđujućom presudom, ali da nije zadovoljan visinom kazne koja je izrečena Medenici, jer je tražio da bude osuđena na tri godine robije.
Sudija Leković je kazao da je Medenica podstrekavala Vlahovič Milosavljević da izvrši krivično delo.
Medenica nije prIsustvovala izricanju presude, a Vlahović Milosavljević jeste.
Optužnicom je predstavljeno da je Vlahović Milosavljević izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja, a Medenica - zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.
