"ULICAMA HERCEG NOVOG KREĆE SE OPASNI UBICA": Oglasio se otac ubijenog "kavčanina" Šarovića

LjUBO Šarović, otac ubijenog Stefana Šarovića, apelovao je na nadležne institucije u Crnoj Gori da preuzmu odgovornost, da počnu da rade svoj posao i da sa ulica uklone, kako je naveo, presuđene ubice.

Uprava policije CG

Ljubo Šarović kritikovao je rad policije i pravosudnih organa zbog ove situacije.

- Ulicama Herceg Novog kreće se opasni ubica Nikola Ivović - saopštio je Ljubo Šarović i istakao da je "zgrožen neradom policije".

Šarović je podsetio i da je Viši sud u Podgorici 21. februara ove godine izrekao presudu kojom su Nikola Ivović i Dušan Šilj osuđeni na po 17 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva Stefana Šarovića, koje se dogodilo 6. juna 2019. godine u Đenovićima.

- Umesto da budu u zatvoru iza rešetaka obojica osuđenih su na slobodi, a presuda u zatvoru. Sve nadležne institucije, Upravu policije, Tužilaštvo sam obavestio da se Nikola Ivović slobodno kreće ulicama Herceg Novog, jedino je ne(dostupan) crnogorskoj policiji iako je i za njim i Šiljom raspisana poternica - naveo je Ljubo Šarović.

Foto: Društvene mreže

Inače da su Šilj i Ivović 6. novembra 2023. pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode, shodno zakonskoj odredbi prema kojoj se okrivljenima ukida pritvor ukoliko u roku od tri godine. od dana podizanja optužnice, ne bude izrečena prvostepena presuda.

Rapisana poternica

Međutim, sredinom aprila prošle godine, za Šiljem je raspisana poternica jer se nije pojavio na jednom od zakazanih ročišta, niti je opravdao svoj izostanak.

Prema navodima optužnice, Šilj i Nikola Ivović optuženi su za teško ubistvo Stefana Šarovića, koje se dogodilo 6. juna 2019. oko 15.20 časova, u blizini vile "Akacija" u Đenovićima. Obojica se terete za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Iskoristili Šarovićevo poverenje

Navodi se da su, nakon druženja sa Šarovićem u lokalu "Kaskara", iskoristili njegovo poverenje i pozvali ga da ih prati. Po dolasku u dvorište kompleksa "Akacija", iz prethodno pripremljenog oružja ispalili su više hitaca u njega, a potom pobegli motociklom lokalnim putem, podseća podgorički portal Borba.

(Informer)