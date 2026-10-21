VELIKA POTRAGA ZA MALOM KIROM : Psa sa Kanarevog brda nema još od avgusta, nagrada čak 1.500 evra

VELIKE uspravne uši, naborano čelo i njuškica kojoj je teško odoleti - tako izgleda Kira, ženka francuskog buldoga za kojom se traga još od 20. avgusta, kada je poslednji put viđena u Vareškoj ulici na Kanarevom brdu.

Privana arhiva

Iako su od tada stizale brojne dojave, pa čak i fotografije sličnih pasa iz drugih gradova, nijedan trag nije doveo do nje. Njena vlasnica ne gubi nadu da će ponovo zagrliti svog četvoronožnog prijatelja, a potraga je dobila i nesvakidašnji obrt - poznanica vlasnice odlučila je da na već ponuđenih 1.000 evra doda još 500, pa nagrada za Kirin povratak sada iznosi čak 1.500 evra!

Od dana kada je nestala, simpatična kuca svetlosmeđe dlake, tamne njuške i karakterističnog, pomalo namrštenog izraza lica nije pronađena.

- Kira je poslednji put viđena 20. avgusta. Javljali su nam se ljudi, slali fotografije pasa koji liče na nju, ali se svaki put ispostavilo da to nije naša Kira. Svaka nova informacija nam probudi nadu da ćemo je pronaći. Ne odustajemo i nadamo se da će se konačno pojaviti neko ko zna gde je - kaže vlasnica za "Večernje novosti", koja već dugo iščekuje vest o svojoj ljubimici.

Kuca odmah i čipovana SVI koji imaju bilo kakvu informaciju o Kiri, mogu da se jave na broj 064/259-33-18. Dodatnu nadu uliva činjenica da je kuca čipovana. Ukoliko ju je neko pronašao, udomio ili sklonio sa ulice, veterinar jednostavnim očitavanjem mikročipa može da pomogne u utvrđivanju njenog identiteta.

Posebno zanimljiv detalj ove potrage jeste iznos nagrade, koji je u međuvremenu dodatno povećan. Naime, za pronalazak Kire prvobitno je ponuđeno 1.000 evra, ali je poznanica vlasnice, dirnuta njenim nestankom i upornom potragom, rešila da izdvoji još 500 evra.