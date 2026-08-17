IZMENE NA 45 I 612: Asfaltiranje Geteove do 31. avgusta

ZBOG radova na asfaltiranju i uređenju Geteove ulice u Zemunu do 31. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza 45 i 612.

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Kako su saopštili iz Sekretarijata za javni prevoz, putari će menjati asfalt od raskrsnice sa Ulicom Atanasija Pulje do raskrsnice sa Slovenskom ulicom.

Zbog toga će se linije 45 i 612 u oba smera kretati ulicama Rade Končara, Prvomajska, Geteova, Krajiška i dalje redovnim trasama.