OBNOVA STOLARIJE, KUPATILA, LIFTOVA: Studentski centar "Beograd" koristi letnje mesece sa poboljša uslove za boravka akademaca u domovima

LETNjI meseci u Studentskom centru "Beograd" tradicionalno su period intenzivnih radova na održavanju, sanaciji i modernizaciji studentskih domova i restorana. Dok deo studenata koristi pauzu od akademskih obaveza, u objektima majstori rade punom parom kako bi se obezbedili bolji i funkcionalniji uslovi za život, učenje i ishranu na početku nove akademske godine.

Foto: D.Milovanović

Kako navodi Goran Minić, direktor Studentskog centra "Beograd", letnji period je najpogodniji za obimnije radova, jer je broj studenata u objektima manji, što omogućava lakše izvođenje radova. Međutim, i od početka ove godine već je urađeno dosta toga što će unaprediti uslove života akademaca.

- U Studentskom gradu, u G krilu Doma II, obnovljeno je 12 soba sa kupatilima, a zamenjena je i stolarija - navodi Minić. - U Studentskom domu "Rifat Burdžević" popravljene su elektroinstalacije u blokovima 2 i 3, dok su u Studentskom domu "Slobodan Penezić" sanirana oštećenja na terasama. Posebna pažnja posvećena je Studentskom domu "Karaburma". U ovom objektu završena je sanacija hidroizolacije dela krova iznad čitaonice, a trenutno su započeti i radovi na zameni liftova. Očekuje se da će novi liftovi značajno doprineti kvalitetu i funkcionalnosti smeštaja, ali i svakodnevnom komforu studenata.

Cene iste već 13 godina TRENUTNO u svih 14 studentskih domova u Beogradu boravi oko 1.700 studenata, od ukupnog smeštajnog kapaciteta koji iznosi oko 10.500 mesta. Najviše ih je u najvećem akademskom naselju na Balkanu - Studenjaku. TRENUTNO u svih 14 studentskih domova u Beogradu boravi oko 1.700 studenata, od ukupnog smeštajnog kapaciteta koji iznosi oko 10.500 mesta. Najviše ih je u najvećem akademskom naselju na Balkanu - Studenjaku. Podaci Studentskog centra pokazuju da su studentski domovi i dalje među najpristupačnijim vidovima smeštaja u Srbiji. Cene za budžetske studente nisu menjane još od 2013. godine i kreću se od 1.500 do 2.790 dinara mesečno, u zavisnosti od kategorije doma. Za sva tri dnevna obroka u studentskim restoranima potrebno je izdvojiti 266 dinara, pa student koji se finansira iz budžeta za smeštaj i ishranu mesečno potroši oko 80 evra. Kako ističe direktor Minić, taj iznos mnogi studenti mogu da zarade za svega nekoliko dana rada preko omladinske zadruge, čime dodatno rasterećuju porodični budžet.

Radovi će biti nastavljeni i u narednom periodu.

- Među planiranim projektima su postavljanje solarne elektrane u Studentskom domu "Patris Lumumba", reparacija postojećeg i izrada novog nameštaja za objekte ustanove, kao i radovi na tekućem održavanju svih studentskih restorana - kaže Minić.

Foto: Ž. Knežević

Pored većih investicionih zahvata, tokom leta sprovode se i redovno higijensko-sanitarno uređenje, generalno čišćenje, servisiranje opreme i drugi poslovi neophodni za nesmetano funkcionisanje domova i restorana.

- Studentski domovi tokom letnje pauze ne menjaju svoju namenu. Oni nastavljaju da funkcionišu kao studentski domovi, jer i tokom leta u njima boravi određen broj studenata - ističe naš sagovornik. - Studentski centar "Beograd" u svom sastavu ima i dva hostela koji rade tokom cele godine - Hostel "Studentski grad" i Hostel "Kod Vuka". Ovi smeštajni kapaciteti namenjeni su kako individualnim gostima, tako i organizovanim grupama, učesnicima seminara, konferencija, naučnih skupova, sportskih takmičenja i drugih manifestacija.

Hostel "Studentski grad" nalazi se u okviru istoimenog studentskog kompleksa na Novom Beogradu, dok je Hostel "Kod Vuka" smešten u zgradi Studentskog doma "Kralj Aleksandar I", u širem centru Beograda.