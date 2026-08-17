AMBROZIJA CVETA, VETAR ŠIRI POLEN: Značajan broj sugrađana poslednjih dana ima problem sa alergijama, simptomi kijanje i curenje iz nosa

U PRESTONICI postoje dve merne stanice koje detektuju prisustvo polena uvazduhu - na Novom Beogradu i na krovu Agencije za zaštitu životnesredine.

FOTO: Privatna arhiva

Jedna merna stanca pokriva radijus od 30 do 50 kilometara. Kako su za "Novosti" rekli iz agencije, koja radi monitoring alergenih biljaka za celu Srbiju, ne postoji zakonski propisana granična vrednost za koncentraciju polena ambrozije u vazduhu, pa samim tim "skala ne postoji".

- Vrednost od oko 30 polenovih zrna po metru kubnom vazduha predstavlja okvirni prag koji je utvrđen na osnovu iskustva i u saradnji sa lekarima alergolozima. Koncentracije veće od 100 polenovih zrna u dnevnom proseku mogu izazvati jake simptome kod osetljivog dela populacije - navode iz agencije.

Koliko koncentracije mogu da budu visoke, pokazuju i podaci iz prethodne godine, kada su zabeležene dnevne vrednosti i do oko 900 polenovih zrna po metru kubnom vazduha.

Najviše vrednosti polena u vazduhu su u toku dana, kada je sunčano i toplo. Niže vrednosti su uglavnom uveče i u ranim jutarnjim časovima. Međutim, tokom leta, Beograđanima koji su alergični nema spasa, jer je ambrozija otporna na visoke temperature.

- Ne može toplota da smanji koncentraciju, ona može samo da je poveća, jer visoka temperatura pospešuje sazrevanje biljke - rekao je za "Novosti" meteorolog Nedeljko Todorović.

Kada je u pitanju vetar, on ima veliku moć u širenju polena ove biljke, dok kiša ima suprotnu.

Ko treba da uništava korov? POŠTO raste praktično svuda - na privatnim i javnim površinama, poljoprivrednom, šumskom i građevinskom zemljištu, odgovor na pitanje "ko treba da uništava ambroziju" veoma je jednostavan - svi. Prema uredbi Vlade Srbije iz 2006. godine, svi vlasnici i korisnici pomenutih površina su dužni da u toku vegetacione sezone, do početka faze cvetanja, suzbiju i unište ambroziju primenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera.

- U zavisnosti od vetra, polen se bolje raznosi - objašnjava meteorolog. - Zbog jugoistočnog vetra ambrozija se "donosi" u Beograd sa obodnih delova. Takođe, i vlaga ima ovakvu ulogu, dok kiša pak ima suprotno dejstvo, ona maltene spere polen.

Ovim povodom svake godine se oglasi i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, koji građanima sa alergijom savetuje da se izbegava boravak u prirodi tokom sunčanog i vetrovitog dana.

- Još se ne zna zašto ljudski organizam tako reaguje na polen ovog jednogodišnjeg korova - navode iz zavoda. - Iako je bezazlena čestica, između deset i dvadeset odsto stanovništva severne hemisfere burno reaguje kada dođe u dodir sa dovoljnom količinom ambrozijinog polena. Zato se savetuje da se ne suši veš napolju u vreme visokih koncentracija polena tokom dana, da se prekrije krevet i zatvore prozori u vreme najveće polinacije, da se nose naočare za sunce i šešir tokom dana, a najbitnije od svega je da se posavetuju građani sa lekarima i poštuju prepisanu terapiju za alergiju.