SLATKE SMOKVE 400 DINARA PO KILOGRAMU: Raznovrsna ponuda sezonskog voća i povrća na tezgama Bajlonijeve pijace

BEZ obzira na toplotni talas Bajlonikeva pijaca juče je vrvela od ljudi iizgledala uobičajeno, kao svakog drugog dana u godini.

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Prodavci su izložili bogatu ponudu, a Beograđani i ose su juče najviše "napadali" lubenice. Za kilogram ove slatke poslastice potrebno je izdvojiti 80 dinara po kilogramu.

Međutim, od "napadača" providnom folijom nije bila zaštićena samo lubenica, već i dinja. Ona se nalazi na drugom mestu po potražnji, ima je na svakoj tezgi baš kao i bostana, a kilogram košta 100 dinara.

Osim dva najjača "sezonca" tezge su od ulaza na "Bajloni" preplavljene kajsijama i nektarinama, koje su se prodavale po ceni do 200 dinara.

- Pored standarda, koji osvežava aktuelne su i smokve. One su malo skuplje, kilogram je 400 dinara, a kod nekih prodavaca se može kupiti i sitnija u činiji od pola kilograma za 150.

Beograđani su ovog petka kupovali i kruške za 200, šljive za 150, a za limun su se žalili da je malo skuplji, 300 dinara.

Klimatizovani bazari BEOGRAĐANI koji ne mogu da posete pijacu zbog velike vrućine na raspolaganju imaju "Palilulsku pijaca" i "Stari Merkator" koje su zatvorene i klimatizovane. Natkrivena je i pijaca "Blok 44" gde se prodavci i kupci osvežavaju prskalicama. Cena voća i povrća je malo "jača", ali sve što žele mogu naći na jednom mestu i to zaštićeni od sunca.

Paradajz beleži veliki raspon cene. U zavisnosti od vrste i kvaliteta može se kupiti od 150 do 350 dinara. Krastavac drži svoju povoljnu cenu od 100 dinara, dok je kupus skuplji nego na ostalim pijacama, 150 dinara po kilogramu. Od zeleniša na Skadarskoj pijaci pazarile su se i tikvice bez obzira na visoku cenu od 200 dinara.

U poslednje vreme tezge sa povrćem počele su da se crvene od paprika. Njihova cena je od 250 do 350 dinara po kilogramu u zavisnosti od svežine.

Glavica belog luka košta 100 dinara, dok se crni prodaje za 200.